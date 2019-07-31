Андрей Вагнер назначен генеральным директором Т Плюс

Совет директоров ПАО "Т Плюс" утвердил Андрея Вагнера на посту генерального директора компании, он также продолжает занимать должность председателя правления Т Плюс.

Андрей Вагнер исполнял обязанности генерального директора Т Плюс c 21 марта 2019 года. Его предшественник, Денис Паслер, покинул данный пост в связи с назначением временно исполняющим обязанности губернатора Оренбургской области.

Андрей Вагнер родился в 1957 году, в электроэнергетике работает более 40 лет. Занимал руководящие посты в РАО "ЕЭС России" в период реформирования монополии, в 2006 году возглавил ОАО "ТГК-2". В ПАО "Т Плюс" работает с 2009 года.