 
Подписаться на новости
Персоны

Андрей Вагнер назначен генеральным директором Т Плюс

Андрей Вагнер назначен генеральным директором Т Плюс

17 сентября 2019, 15:15
Рубрика: Персоны
Метки: Т ПЛЮС, АНДРЕЙ ВАГНЕР
Отрасль: Электроэнергетика 

Обсудить на форуме

222 просмотра

Совет директоров ПАО "Т Плюс" утвердил Андрея Вагнера на посту генерального директора компании, он также продолжает занимать должность председателя правления Т Плюс.

Андрей Вагнер исполнял обязанности генерального директора Т Плюс c 21 марта 2019 года. Его предшественник, Денис Паслер, покинул данный пост в связи с назначением временно исполняющим обязанности губернатора Оренбургской области.

Андрей Вагнер родился в 1957 году, в электроэнергетике работает более 40 лет. Занимал руководящие посты в РАО "ЕЭС России" в период реформирования монополии, в 2006 году возглавил ОАО "ТГК-2". В ПАО "Т Плюс" работает с 2009 года.

Компания: ПАО "Т Плюс"

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Персоны
Леонид Неганов назначен заместителем генерального директора по инвестиционной деятельности и капитальному строительству
Владимир Андреевич Джангиров
Еврокомиссаром по энергетике с 1 ноября станет Кадри Симсон
Советник президента России Сергей Глазьев сменит Татьяну Валовую на посту министра ЕЭК
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно