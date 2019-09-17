С начала года в Долгопрудном завершена реализация трех промышленных объектов

Важным направлением в развитии муниципалитета остается улучшение инвестиционного климата, создание комфортных условий для ведения бизнеса и осуществления инвестиционной деятельности, обеспечение стабильных условий для создания и размещения производственных и иных объектов инвесторов (технологических парков, промышленных площадок, бизнес-центров).

В 2019 году в Долгопрудном за счет внебюджетных средств реализуется 26 инвестиционных проектов. Общий объем инвестиций по проектам составляет более 14,4 млрд. рублей. 10 проектов на стадии разработки проектной документации. За январь-август освоено 3,6 млрд. рублей.



Инвестиции направлены на создание производственно-складских зданий, общественно- деловых центров и торговых объектов. За счет частных инвестиций также ведется строительство объектов социальной инфраструктуры.



С начала года завершена реализация 3-х промышленных объектов. До конца года планируется к вводу еще один объект.



На территории города располагается одно из лучших в Российской Федерации учебных заведений высшего образования МФТИ (Национальный исследовательский университет) - научный и образовательный центр. Развитая инновационная инфраструктура вокруг МФТИ и предприятий города обеспечивает возможность доведения результатов фундаментальных и прикладных исследований до уровня технологических разработок, востребованных на региональном, российском и международном рынках.



Сегодня в Долгопрудном активно идет строительство многофункционального комплекса «Дирижабль», который входит в группу проектов, реализуемых в рамках программы развития МФТИ «ФИЗТЕХ XXI». Комплекс будет иметь развитую инфраструктуру: офисно деловое пространство, рестораны и кафе, магазины, предприятия бытового обслуживания, места для проведения культурного досуга и спортивных занятий, парковки (открытые и закрытые), гостиница для преподавателей и родителей студентов МФТИ. Будет создано около 700 рабочих мест для компаний, разрабатывающих IT-технологии.



Администрацией города организовано взаимодействие с инвесторами, оказывается информационная и методологическая помощь. На регулярной основе организован личный прием по вопросам инвестиционного развития и.о. главы города Александрой Кочетининой, первого заместителя руководителя города, курирующего инвестиционное направление деятельности Матвея Долотова, с представителями инвесторов, в том числе с выездом на объекты.



Фактором, влияющих на рост объемов инвестиций в последние годы является инвестиционная привлекательность городского округа для инвесторов. Удобное географическое расположение - близость к Москве, международному аэропорту «Шереметьево», железнодорожному депо Лобня, водному пути – каналу им. Москвы, Ленинградскому и Дмитровскому шоссе. Открыт проезд по реконструированной автомобильной дороге Лихачевское шоссе, связывающей Долгопрудный и трассу М-11. Решена проблема транспортной доступности: построены эстакады через Савеловскую ж/д у пл. Новодачная, Хлебниково и Водники. Эстакады дают беспрепятственный выезд на Дмитровское шоссе. В 2019 году начаты работы по организации современной инфраструктуры территории транспортно-пересадочных узлов ст. Новодачная и Долгопрудная, в рамках проекта «МЦД-1 «Одинцово-Лобня».



Эффективная инвестиционная политика, проводимая на территории городского округа Долгопрудный Московской области, позволила увеличить приток частных инвестиций за 5 лет в 3 раза.

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