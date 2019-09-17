В Щёлкове будут производить до четырёх спутников в год

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17 сентября 2019, 16:30
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА, ПРОИЗВОДСТВО
Отрасль: Строительство
ООО «Газпром СПКА» при сопровождении Центра содействия строительству при правительстве Московской области получило разрешение на строительство комплекса сборочного производства космических аппаратов на территории 8,7 гектараа в Щёлкове.
«По итогам строительства планируется создание 120 рабочих мест. Проект будет производить до четырёх спутников в год», − прокомментировала министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.
Генеральный подрядчик – филиал АО «Риццани де Эккер СпА» вместе с партнёром – франко-итальянским концерном Thales Alenia Space.
Инвестиции в строительство составят 15 миллиардов рублей. Площадь объекта − 18 тысяч квадратных метров.