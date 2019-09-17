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Инвестиции (проекты)

В Щёлкове будут производить до четырёх спутников в год

В Щёлкове будут производить до четырёх спутников в год

17 сентября 2019, 16:30
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА, ПРОИЗВОДСТВО
Отрасль: Строительство 

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ООО «Газпром СПКА» при сопровождении Центра содействия строительству при правительстве Московской области получило разрешение на строительство комплекса сборочного производства космических аппаратов на территории 8,7 гектараа в Щёлкове. 

«По итогам строительства планируется создание 120 рабочих мест. Проект будет производить до четырёх спутников в год», − прокомментировала министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.

Генеральный подрядчик – филиал АО «Риццани де Эккер СпА» вместе с партнёром – франко-итальянским концерном Thales Alenia Space

Инвестиции в строительство составят 15 миллиардов рублей. Площадь объекта − 18 тысяч квадратных метров.

in-schelkovo.ru

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