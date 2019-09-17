В Щёлкове будут производить до четырёх спутников в год

ООО «Газпром СПКА» при сопровождении Центра содействия строительству при правительстве Московской области получило разрешение на строительство комплекса сборочного производства космических аппаратов на территории 8,7 гектараа в Щёлкове.

«По итогам строительства планируется создание 120 рабочих мест. Проект будет производить до четырёх спутников в год», − прокомментировала министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.

Генеральный подрядчик – филиал АО «Риццани де Эккер СпА» вместе с партнёром – франко-итальянским концерном Thales Alenia Space.

Инвестиции в строительство составят 15 миллиардов рублей. Площадь объекта − 18 тысяч квадратных метров.

in-schelkovo.ru