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Модернизация

В Тулэнерго завершен первый этап проверки готовности к прохождению отопительного периода 2019-2020 года

В «Россети Центр и Приволжье Тулэнерго» завершен первый этап проверки готовности электросетевого комплекса региона к прохождению осенне-зимнего максимума нагрузок 2019-2020 года.

С начала июля в 14 районах электрических сетей Тулэнерго, а также службах подстанций, линий электропередачи, механизации и транспорта, изоляции и защиты от перенапряжений, релейной защиты и автоматики работали специальные комиссии. В их состав вошли руководители технического блока Тулэнерго и районов электрических сетей, представители Центра технического надзора – РУТН Волги.

Комиссии оценивали своевременность и полноту проведения ремонтов основного и вспомогательного оборудования, готовность персонала и техники к ведению аварийно-восстановительных работ в условиях низких температур, укомплектованность аварийного запаса средствами защиты и специальной одеждой. Особое внимание при проверках уделялось энергообъектам, существенно влияющим на успешное прохождение максимума нагрузок, а также устройствам релейной защиты и противоаварийной автоматики, средствам связи и технологического управления.

В ходе второго этапа проверки, который пройдет в течение сентября, будут устранены все выявленные комиссиями замечания.

Напомним, что получению паспорта готовности «Россети Центр и Приволжье» к работе в отопительный сезон всегда предшествуют реализация ремонтной кампании, введение в строй новых объектов и внедрение современных технологий, выполнение инвестиционной программы, тщательная подготовка персонала. Все усилия энергетиков направлены на достижение приоритетной цели по обеспечению надежного и качественного электроснабжения потребителей.

Компания: Россети Центр и Приволжье

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