Кировэнерго отремонтировал крупнейшую подстанцию Орловского района – ПС 110 кВ "Кузнецы"

В Западных электрических сетях «Россети Центр и Приволжье Кировэнерго» завершаются работы в рамках ремонтной кампании 2019 года. Одним из ключевых объектов ремонтной программы стала подстанция 110/35/10 кВ «Кузнецы», снабжающая электроэнергией крупные агрофирмы «Новый путь», «Подгорцы», «Чудиновская», население и сельскую инфраструктуру Орловского района.

На ПС «Кузнецы» произведен ремонт элегазового выключателя 110 кВ (1 шт.), масляных выключателей 35кВ (5 шт.), вакуумных выключателей 10 кВ (9 шт.). Кроме того, отремонтированы измерительные трансформаторы тока и напряжения 110 кВ и 35 кВ. (9 шт.), разъединители 110кВ (6 шт.), разъединители 35 кВ с заменой опорной изоляции с фарфоровой на современную полимерную. Произведен ремонт КРУН 10 кВ – старый пол в помещении заменен на новый из стальных рифлёных листов. Произведена полная покраска всего оборудования подстанции.

Всего в 2019 году электротехническая служба Западных электрических сетей запланировала отремонтировать 17 подстанций 110 кВ и 13 подстанций 35 кВ. На сегодняшний момент работы по ремонту центров питания находятся в завершающей стадии. Кроме того, по состоянию на 31 августа 2019 года силами сотрудников ПО «Западные электрические сети» отремонтированы 110 трансформаторных пунктов ТП 10-0,4 кВ.

Для предотвращения отключений линий электропередачи по причине падения веток и деревьев на провода производятся расчистки трасс ВЛ от поросли. Всего с января по конец августа на территории Западных электросетей расчищено 386 га площадей. Самые большие объемы расчистки - на территории Даровского района (51 га).

Своевременная реализация производственной программы Кировэнерго позволит улучшить качество поставляемой потребителям электроэнергии и повысить надежность функционирования распределительного электросетевого комплекса Кировской области, что имеет особое значение в преддверии осенне-зимнего максимума нагрузок.

Напомним, производственное отделение «Западные электрические сети» филиала «Кировэнерго» снабжает электрической энергией Котельничский, Даровской, Арбажский, Свечинский, Орловский, Шабалинский районы Кировской области с населением более 100 тысяч человек.