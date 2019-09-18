Территорию старого аэропорта Ростова распланирует фирма Вексельберга

Администрация Ростова разрешила компании «Аэро-Сити», бенефициаром которой является Виктор Вексельберг, подготовить документацию по планировке территории старого аэропорта Ростова. Соответствующее постановление за подписью исполняющего обязанности главы администрации города Алексея Логвиненко было опубликовано на сайте администрации.

В документе сказано, что проекты планировки и межевания территории должны быть подготовлены в течение года. Общая площадь участка составляет 467,2 га.

По данным системы СПАРК, ООО «Аэро-Сити» было зарегистрировано в Ростовской области в 2016 году. Основной вид деятельности компании — консалтинг. Директор — Николай Ульянов.

Прибыль по итогам 2018 года составила 41,6 млн руб. (2017 год компания закончила с убытком в 18,6 млн руб.). Чистые активы при этом сложились на уровне 869,1 млн руб.

Ранее РБК Ростов сообщал, что губернатор Ростовской области Василий Голубев отказался отдать без торгов землю старого аэропорта в Ростове компании, входящей в ГК «Ренова». «Аэро-Сити» планировала получить в аренду без торгов два участка на территории бывшего ростовского аэропорта для реализации инвестиционного проекта. Для этого было необходимо, чтобы проект признали масштабным на уровне Ростовской области. Однако компания получила отказ по заявленным требованиям — оказалось, что проект не соответствует понятию масштабного. При этом речь тогда шла об участке площадью чуть более 350 га.



Напомним, объем инвестиций в строительство нового жилого района на месте старого аэропорта в Ростове оценивался в 204 млрд руб. По словам бывшего директора департамента экономики донской столицы Светланы Камбуловой, на территории в 350 га будут построены жилые дома, а также объекты социальной и коммерческой инфраструктуры: 18 детских садов на 4,5 тыс. мест, 8 школ на 9,6 тыс. мест, медицинский центр, 6 поликлиник, 6 спортивных комплексов, а также спортивно-деловой и торговый комплексы. Планируется, что после ввода объекта в эксплуатацию, город получит дополнительно 15 тыс. рабочих мест.



Ранее бывший министр строительства Ростовской области Николай Безуглов говорил о том, что на территории нового района Ростова смогут проживать около 100 тыс. человек.



РБК