В Санкт-Петербурге компания "Воздушные ворота Северной столицы" завершает подготовку мастер-плана аэропорта Пулково до 2025 года

17 сентября 2019 года в рамках совещания по вопросам развития транспортной системы Санкт-Петербургского транспортного узла было отмечено, что в настоящее время компания «Воздушные ворота Северной столицы» завершает разработку мастер-плана аэропорта Пулково, который предусматривает инвестиции в развитие инфраструктуры в объеме около 40 млрд рублей в 2019–2025 годах. Ключевыми объектами плана станут расширение терминала внутренних авиалиний и галерей аэропорта, а также увеличение количества телетрапов. Реконструкция и эксплуатация аэропорта Пулково проводится компанией ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы» в рамках государственно-частного партнерства.

В обсуждении перспективного развития транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга и Ленинградской области приняли участие министр транспорта Евгений Дитрих, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, заместитель председателя правительства Ленинградской области по строительству Михаил Москвин, руководитель Федерального дорожного агентства Андрей Костюк, представители федеральных органов исполнительной власти и частного бизнеса.

По прогнозам компании «Воздушные ворота Северной столицы», при комплексной реализации мастер-плана к 2025 году пассажиропоток Пулково увеличится до 35 млн в пассажиров в год (в настоящее время около 20 млн). Рост может быть обеспечен прежде всего за счет открытия «неба» по 7 свободе воздуха. Такая свобода позволяет перевозить пассажиров и грузы между двумя странами без посадки в стране регистрации перевозчика (то есть, например, ирландская авиакомпания может выполнять рейсы между Санкт-Петербургом и городом в третьем государстве). С 1 октября 2019 года для туристов, посещающих Санкт-Петербург, вводится упрощенный визовый режим — получить электронную визу смогут жители 53 стран. Однако в 20 из этих стран российские авиакомпании не летают в принципе, так как спрос на авиаперевозки по этим направлениям недостаточно высок.

В то же время, согласно заявкам иностранных авиаперевозчиков, общий потенциальный пассажиропоток между Санкт-Петербургом и городами в других странах оценивается практически в 6 миллионов пассажиров. Введение 7 свободы воздуха откроет Санкт-Петербург для иностранных авиакомпаний нижнего ценового сегмента (low-cost), которые развивают перевозки из хабов за пределами стран своей регистрации.

Аэропорт Санкт-Петербурга Пулково занимает четвертое место по объему пассажиропотока в России после аэропортов Московского авиационного узла. Главным оператором Пулково с 2010 года является международный консорциум «Воздушные Ворота Северной Столицы», который на основе государственно-частного партнерства осуществляет управление аэропортом и проект его реконструкции и развития. Период реализации соглашения — до 2039 года.

В июле 2019 года управляющая компания аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге — «Воздушные Ворота Северной Столицы» завершила работы по переключению выпусков поверхностных сточных вод из канала Новый в систему ГУП «Водоканала Санкт-Петербурга». Данная мера входит в план работ по снижению экологической нагрузки на реку Новая, общая стоимость которых составляет более 220 млн рублей.

28 июня 2019 года опубликована информация о том, что управляющая компания аэропорта Пулково «Воздушные Ворота Северной Столицы» завершила первый этап модернизации коммерческой зоны зала внутренних вылетов. Стоимость работ превысила 30 млн рублей.

Весной 2019 года аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге впервые стал обладателем национальной авиационной премии «Крылья России». Воздушная гавань Санкт-Петербурга признана дипломантом в номинации «Аэропорт года в группе 1 (более 15 млн пассажиров в год)» по итогам 2018 года. В 2018 году управляющая компания аэропорта Пулково «Воздушные Ворота Северной Столицы» получила премию всероссийского конкурса «Создавая будущее» за лучший проект поддержки талантов в области культуры и искусства. «Воздушные Ворота Северной Столицы» одержали победу в номинации «Арт-мастерская» за продвижение современной живописи в сотрудничестве с петербургскими художниками. В феврале 2019 года аэропорт Пулково стал победителем пятой национальной премии «Воздушные Ворота России»: воздушная гавань Санкт-Петербурга признана самой комфортной среди российских аэропортов.

Проект «Реконструкция аэропорта «Пулково» включен НАКДИ в систему мониторинга информации о реализации концессионных проектов db.investinfra.ru

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