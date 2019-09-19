Компания ДКС в Твери открыла цех горячего цинкования

Сегодня, 19 сентября, губернатор Игорь Руденя принял участие в открытии в Твери современного цеха горячего цинкования компании «Диэлектрические кабельные системы».

В церемонии также участвовали заместитель Главы представительства посольства Италии в Москве Гуидо Де Санктиса, гендиректор АО «ДКС» Дмитрий Колпашников, член Совета директоров «ДКС» Сандро Бергамо. Объем инвестиций в новый проект АО «ДКС» – более 770 млн рублей.

«Открытие нового производства – большой вклад в российскую и региональную экономику. Сегодня на тверской земле реализуются задачи, которые поставил Президент России Владимир Путин, по увеличению экспорта несырьевой продукции. Они реализуются благодаря вашему труду, воплощению идей руководства компании, которые делают наше будущее. В титуле вашего предприятия – Московский Кремль, космодромы, газопроводы. Желаю, чтобы эти строчки дополнялись международными проектами. И за пределами России компанию знали как крупного и надежного производителя и поставщика», – сказал Игорь Руденя.

Производственная мощность цеха горячего цинкования АО «ДКС» – 54 тыс. тонн оцинкованного металла в год. Горячее цинкование представляет собой максимальную эволюцию защитных систем изделий из стали, обеспечивает высокую коррозионную устойчивость. Во время горячего цинкования сталь полностью погружается в расплавленный цинк, который покрывает все поверхности детали, включая внутренние части.



В Европе около 90% строительных конструкций защищено от коррозии цинком, в городской инфраструктуре, железнодорожном и дорожном строительстве эта цифра достигает 100%. В настоящее время на территории Российской Федерации работает около 20 предприятий, осуществляющих горячее цинкование.



В настоящее время на производствах «ДКС» в Твери трудятся 2000 человек. Благодаря открытию нового цеха дополнительно создано более 50 рабочих мест. Реализуются новые инвестпроекты по строительству презентационно-выставочного комплекса и складского помещения, производств полиамидных держателей, труб из ПВХ, ПНД и металлорукавов. В прошлом году от предприятий «ДКС» в Твери поступило в консолидированный бюджет региона 747 млн рублей.



Предприятию оказывается государственная поддержка. В 2019 году региональный и федеральный Фонды развития промышленности одобрили совместный заем на 20 млн рублей для реализации новых инвестиционных проектов компании «ДКС» в Тверской области. Благодаря господдержке закуплено оборудование для расширения производства электротехнических гофрированных труб и металлорукавов в экструзионной оболочке.



Продукция «ДКС» востребована в России и в Европе. Изделия использовались при реализации крупных отечественных и зарубежных проектов: космодром «Восточный», нефтепровод «Восточная Сибирь – Тихий океан», Московский Кремль, трасса М-11, аэропорт «Шереметьево», спортивные объекты на Красной Поляне, Национальный театр в Милане, швейцарское метро и многие другие.