Минобрнауки: задержка финансирования не сорвет сроки создания синхротрона в Новосибирске

Задержка финансирования не отразится на строительстве Центра коллективного пользования "Сибирский кольцевой источник фотонов" (ЦКП "СКИФ") в Новосибирской области. Об этом журналистам в четверг сообщил директор департамента инноваций и перспективных исследований Минобрнауки РФ Вадим Медведев.

Председатель Сибирского отделения Российской академии наук Валентин Пармон ранее заявил, что сроки сдачи "СКИФ" могут сорваться. Министерство впоследствии сообщило, что строительство продолжится после утверждения его характеристик членами специально созданного совета.

"Задержка финансирования не должна отразиться на сроках строительства "СКИФ", мы опираемся на установленные [указом президента] сроки", - сказал Медведев на форуме "Технопром". Он пояснил, что при создании таких уникальных установок трудно говорить о четких сроках, возможны вариации в рабочих пределах.

"Указ президента вышел и закрепил принципиальное решение по всем установкам класса "мегасайенс". Мы уверенно двигаемся в этом направлении", - добавил представитель министерства.

Нацпроектом "Наука" предусмотрено создание к 2024 году установок класса "мегасайенс" (название класса уникальных научных установок в классификации Минобрнауки в нацпроекте "Наука"). В их числе "СКИФ", строящийся в новосибирском Академгородке. Он будет включать в себя не только ускорительный комплекс, но и развитую пользовательскую инфраструктуру: экспериментальные станции и лабораторный корпус. Запуск первой очереди проекта намечен на 2024 год, ориентировочная стоимость оценивается в 37,1 млрд рублей.

Международный форум технологического развития "Технопром" проходит в Новосибирске 18-20 сентября. В 2019 году его главная тема - "Наука новой эры: технологии трансформации". Деловая программа включает более 90 мероприятий. В прошлом году площадки форума посетили почти 8 тыс. человек. В числе организаторов - правительство РФ, правительство Новосибирской области, аппарат полномочного представителя президента РФ в Сибирском федеральном округе и Сибирское отделение РАН. ТАСС является информационным партнером "Технопрома-2019".