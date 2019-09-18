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Инвестиции (проекты)

СМИ сообщили о планах MR Group строить жилье по программе реновации

СМИ сообщили о планах MR Group строить жилье по программе реновации

19 сентября 2019, 16:15
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство 

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Один из крупнейших российских застройщиков MR Group стал участником программы реновации пятиэтажек в Москве: компания построит на юго-западе столицы новый жилой комплекс общей площадью почти 100 тыс. кв. м, пишет «Коммерсантъ». Половину этих площадей может получить Москва в обмен на новые стройплощадки или увеличение плотности в ряде проектов застройщика.

Жилой комплекс планируется построить на Большой Черемушкинской улице, 25, рядом со станцией метро «Профсоюзная», говорится в публикации. По данным столичного Стройкомплекса, на участке согласовывается строительство жилья площадью 96 тыс. кв. м. Еще на 8 тыс. кв. м планируется разместить социальную инфраструктуру, в том числе детский сад, школу, спортивные площадки.

Реализует проект ООО «Специализированный застройщик «Знаменский», указывает издание. По словам собеседников «Коммерсанта», инвестиции в строительство могут составить 6 млрд руб. Стоимость готового жилья при этом оценивается экспертами в 190–200 тыс. руб. за 1 кв. м без отделки, что сопоставимо с проектами бизнес-класса.

MR Group не единственный крупный застройщик, участвующий в программе реновации. Летом прошлого года сообщалось, что столичные застройщики планируют передать городу 119 участков для строительства домов для жителей снесенных пятиэтажек. Речь тогда шла о территориях, принадлежащих компаниям МИЦ, Capital Group, «РГ-Девелопмент», «Баркли», «Инград», Coalco, ГК «ПИК», ГК «Пионер» и ГК «Интеко». Заключая контракт с гордом, девелоперы получают в обмен на квартиры или земельные участки возможность увеличивать плотность застройки или согласовать новое строительство по упрощенной схеме.
 

Компания: РБК

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