Забронируйте стенд на международной выставке Cabex 2020

Участвуйте в ключевых событиях отрасли
19 сентября 2019, 12:30
Рубрика: Мероприятия
Метки: CABEX 2020
Отрасль: Кабельная промышленность
Уважаемые господа!
Предлагаем Вашей компании принять участие в 19-й Международной выставке кабельно—проводниковой продукции Cabex, которая состоится с 17 по 19 марта 2020 года в Москве, КВЦ «Сокольники».
Участие в выставке Cabex дает возможность:
Забронируйте стенд на самой крупной в России и странах СНГ выставке кабельно-проводниковой продукции!
По вопросам участия в выставке и спонсорства обращайтесь: