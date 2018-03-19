Забронируйте стенд на международной выставке Cabex 2020

Уважаемые господа!

Предлагаем Вашей компании принять участие в 19-й Международной выставке кабельно—проводниковой продукции Cabex, которая состоится с 17 по 19 марта 2020 года в Москве, КВЦ «Сокольники».

Участие в выставке Cabex дает возможность:

Продемонстрировать продукцию посетителям-специалистам предприятий в сферах электроэнергетики, приборостроения, электротехники, связи и телекоммуникаций, машиностроения, химии, нефтегазопереработки, добычи, транспорта, строительства;

Привлечь новых клиентов. 48% посетителей Cabex в 2019 году (более 2 000 посетителей) пришли на выставку впервые;

посетителей Cabex в 2019 году (более 2 000 посетителей) пришли на выставку впервые; Увеличить объемы продаж. 74% — целевые посетители, планирующие совершить закупки продукции по результатам посещения Cabex;

— целевые посетители, планирующие совершить закупки продукции по результатам посещения Cabex; Выйти на новые рынки сбыта. 28% (1 214) посетителей приезжают из регионов России.

Забронируйте стенд на самой крупной в России и странах СНГ выставке кабельно-проводниковой продукции!

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По вопросам участия в выставке и спонсорства обращайтесь: