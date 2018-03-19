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Мероприятия

Забронируйте стенд на международной выставке Cabex 2020

Забронируйте стенд на международной выставке Cabex 2020

19 сентября 2019, 12:30
Рубрика: Мероприятия
Метки: CABEX 2020
Отрасль: Кабельная промышленность 

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Уважаемые господа!

Предлагаем Вашей компании принять участие в 19-й Международной выставке кабельно—проводниковой продукции Cabex, которая состоится с 17 по 19 марта 2020 года в Москве, КВЦ «Сокольники».

Участие в выставке Cabex дает возможность:

  • Продемонстрировать продукцию посетителям-специалистам предприятий в сферах электроэнергетики, приборостроения, электротехники, связи и телекоммуникаций, машиностроения, химии, нефтегазопереработки, добычи, транспорта, строительства;

  • Привлечь новых клиентов. 48% посетителей Cabex в 2019 году (более 2 000 посетителей) пришли на выставку впервые;
  • Увеличить объемы продаж. 74% — целевые посетители, планирующие совершить закупки продукции по результатам посещения Cabex;
  • Выйти на новые рынки сбыта. 28% (1 214) посетителей приезжают из регионов России.

Забронируйте стенд на самой крупной в России и странах СНГ выставке кабельно-проводниковой продукции!

запросите условия участия

По вопросам участия в выставке и спонсорства обращайтесь:

  • Малинина Юлия, по тел. +7 (495) 252-11-07 доб. 6211, e-mail: Julia.Malinina@mvk.ru;
  • Долгов Виталий, по тел. +7 (495) 252-11-07 доб. 6212, e-mail: Vitaliy.Dolgov@mvk.ru

Компания: Cabex

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