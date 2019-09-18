Дмитрий Волков: "Это стратегия, которую разработала строительная отрасль Российской Федерации"

Заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации рассказал о процессе разработки Стратегии развития строительной отрасли до 2030 года и основных направлениях ее реализации.

В четверг, 19 сентября, состоялась III Международная конференция «Развитие института строительной экспертизы». Минстрой России на мероприятии представлял Дмитрий Волков. Он акцентировал внимание на том, что при разработке Стратегии было принято решение привлечь к работе всех проявивших к этому интерес экспертов без исключения. При этом было выбрано несколько базовых организаций, предоставляющих площадки для работы состоящих из этих экспертов проектных команд.

«Такая модель разработки Стратегии была весьма смелой, но результат оправдал наши ожидания. Министр поставил перед участниками разработки две основные задачи – все отрасль должны разделять существующую Стратегию, плюс она должна содержать прорывные элементы. Поэтому мы считаем, что эта стратегия не органа власти, это по-настоящему Стратегия отрасли. Она на сегодняшний соответствует ее зрелости, компетенциям и представлению о будущем. Мы же получили уникальное экспертное сообщество, с которым будем работать дальше над реализацией и развитием Стратегии», – сообщил замглавы Минстроя России.

Дмитрий Волков уточнил, что цели разрабатываемой Стратеги сводятся к трем «к» – конкурентоспособность, компетенции и комфорт. Задача разработчиков состояла в создании документа, способствующего развитию конкурентоспособной строительной отрасли, основанного на компетенциях и ориентированного на обеспечение комфорта и безопасности жизнедеятельности граждан.

Стратегия развития строительной отрасли до 2030 года сформирована при участии 11 проектных команд. В работе стратегических сессий, международных рабочих групп и других мероприятий были задействованы 26 представителей от 10 федеральных органов исполнительной власти. Проведено 5 круглых столов и 4 стратегические сессии в РАНХиГС по ключевым темам документа. Внесение текста документа в Правительство Российской Федерации запланировано на конец сентября 2019 года.

Напомним, что ежегодная конференция проводится с 2017 года. Ее основными задачами являются обсуждение международного опыта в сфере экспертной деятельности и укрепление сотрудничества экспертных организаций стран-участниц ЕАЭС. Совместно с экспертами из Российской Федерации участие в заседании принимают представители Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана.