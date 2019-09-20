"Камкабель" на выставке франшиз Buybrand Franchise Expo

Коммерческий директор ООО «Камский кабель» Александр Бузилов

Выставка Buybrand Franchise Expo в этом году представила посетителям 204 франчайзинговых бренда. В течение 3 дней выставки они проводили мастер-классы, устраивали конкурсы, дарили подарки и, конечно же, заключали сделки по продаже франшиз. Среди них оказалась и кабельная компания «Камкабель». В этом году она продает франшизу и стремительно расширяет бизнес.

Традиционная выставка франшиз Buybrand Franchise Expo прошла в Москве 18, 19 и 20 сентября. Представители крупнейших российских и иностранных компаний рассказывали о своем опыте, делились планами и привлекали новых партнеров.

Что такое франшиза?

Франшиза ‑ это метод распространения бренда, когда компания продает права на товарный знак в обмен на увеличение количества своих «точек» и расширение рынка сбыта. Для начинающих предпринимателей это возможность запустить свой бизнес под уже известным именем, что принесет им, по крайней мере, на начальном этапе, больше прибыли, чем запуск нового бренда.

Покупая право на использование товарного знака, франчайзи платит компании паушальный взнос. Сумма варьируется в зависимости от размера и цены компании. Например, паушальный взнос за франшизу Cofix в 2019 году составит от 600 000 рублей, а за франшизу McDonald’s ‑ от 2 900 000 рублей. В паушальный взнос не входит цена на аренду помещений, покупку оборудования и самого товара у поставщиков ‑ в него включено только само право на использование товарного знака.

Еще один важный момент во франчайзинге ‑ роялти. Это платеж франчайзеру, то есть компании, который осуществляется раз в полгода или год за эксплуатацию бренда.

Франчайзинг наиболее выгоден для компаний в сферах общественного питания, услуг и розничной торговли. Он повышает узнаваемость бренда и выгоден как для франчайзеров, так и для франчайзи. Первым выгодно увеличение «точек» продаж и укрепление позиций бренда, вторым – минимизация рисков в процессе ведения бизнеса.

На выставке компании рассказывали о своих предложениях по паушальному взносу и роялти, а также обговаривали с потенциальными партнерами условия сотрудничества. Некоторые бренды на время выставки снижали суммы платежей. Такие скидки были доступны только в течение 3 дней мероприятия и только для его участников. А компания One Price Coffee устроила конкурс, в котором нужно было достать из стеклянного куба золотой слиток весом 12 кг, используя только одну руку. Тому, кто сделал это за минимальное время, была предоставлена скидка на паушальный взнос в 500 000 рублей.

Какие компании участвовали в выставке?

Наиболее ярко был представлен сегмент общественного питания: в выставке поучаствовали такие компании, как Cofix, Domino’s Pizza, IL Патио, Papa John’s, Pizza Hut, Му Му и другие. Многие бренды проводили бесплатную дегустацию своих новинок.

Сегмент услуг был представлен брендами Biglion, Invitro, Mail.ru для бизнеса, Topgun, среди популярных компаний в сегменте розничных сетей ‑ L’Occitane, MIXIT, MUMUSO, Адамас, Fix Price, Линзмастер. Здесь выступила и компания Камкабель ‑ лидер по производству и реализации кабельной продукции в России. С этого года бренд начал развиваться в программе франчайзинга.

Как будет развиваться франшиза «Камкабель»?

Как рассказал коммерческий директор ООО «Камский кабель» Александр Бузилов, направление розничного бизнеса для бренда формировалось в течение трех лет. В результате было выработано решение о развитии розничного бизнеса с оптовым каналом продаж. До «Камкабеля» ни одна компания на российском кабельном рынке еще не продавала франшизу в таком формате. По словам Александра Бузилова, данное решение было принято потому, что предприятие заинтересовано в развитии розничного сегмента, который наиболее эффективно организовать в рамках франчайзинговой сети.

«Камкабель» сотрудничает с крупными ритейлерами в реализации кабелей и проводов бытового значения (например, с Leroy Merlin), но продажа франшизы, по мнению коммерческого директора, выдвинет бренд на более высокий уровень. Крупные ритейлеры есть далеко не во всех городах, поэтому компания стремится создать собственную сеть.

Формат франшизы «Камкабель» не предполагает паушальных взносов и роялти. Александр Бузилов отмечает, что цель компании ‑ не собрать деньги с франчайзи, а найти надежных партнеров, которые помогут расширить бизнес. «Ключевая задача в том, чтобы все наши франчайзи развивались, поэтому мы взвешенно подходим к выбору партнеров, оцениваем, проводим собеседования». По его словам, отбор ведется строгий. «Камкабель» ищет предпринимателей, которые хорошо разбираются и в кабельном рынке, и в бизнесе в целом.

Одной из важнейших причин развития собственной розничной сети в формате франшизы ‑ стремление оградить покупателей от некачественного товара. По мнению Александра Бузилова, сегодня на рынке представлено очень много фальсифицированных кабелей и проводов, покупатели рискуют своей безопасностью. Таким образом, появление большой сети розничных магазинов с качественной кабельной продукцией – необходимо.

На данный момент «Камкабель» занимается формированием пула партнеров, заинтересованных работать по франшизе. К концу 2020 года компания планирует открыть по одной «точке» в каждом городе с населением от 100 000 человек и 5 - 8 магазинов в Москве.