Объемы производства на шахте "Рудная" будут увеличены в полтора раза

Губернатор Пермского края Максим Решетников посетил АО «Сарановская шахта „Рудная“» в поселке Сараны Горнозаводского района, где осмотрел участок по обогащению хромитовой руды и склад готовой продукции.

Здесь также идет строительство третьей фабрики, на которой будет создано 200 новых рабочих мест, общее число работников составит примерно 1,3 тыс. человек. Строительство планируется завершить в 2020 году, еще через год — выйти на проектную мощность. Предприятие намерено в полтора раза увеличить объемы производства — до 50–60 тыс. тонн концентрата.

Общий объем инвестиций в строительство третьей фабрики составит около 720 млн руб.

Глава Прикамья отметил, что руководству шахты стоит наладить сотрудничество с местными техникумами по подготовке кадров. Как отметил и. о. генерального директора АО «Сарановская шахта „Рудная“» Ахлиман Шукюров, к работе на шахте и обогатительной фабрике привлечены почти все жители поселка Сараны. Кроме того, сюда приезжают работники из близлежащих поселков.

В рамках жилищной программы АО планируется построить шесть новых домов, провести газификацию. Здесь же появится школа-детсад на 160 учеников и 40 дошкольников.

Напомним, шахта «Рудная» является крупнейшим в России предприятием по добыче и обогащению хромитовых руд. Разведанные здесь запасы оцениваются в 10 млн тонн, за время существования рудника добыто около 15 млн тонн сырья.