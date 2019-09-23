В развитие электросетевого комплекса СКФО вложат около 18 млрд рублей

Инвестиции в развитие электросетевого комплекса регионов СКФО в ближайшие несколько лет составят около 18 млрд рублей, сообщил в понедельник журналистам министр энергетики РФ Александр Новак на открытии первой очереди подстанции 110 кВ "Плиево Новая" в Ингушетии.

"Могу сказать, что за ближайшие несколько лет в электросетевой комплекс СКФО будет выделено порядка 18 млрд рублей. Недавно была введена крупная электростанция грозненская ТЭС, развиваются малые источники генерации", - сказал он.

По словам министра, развитию электроэнергетики Северного Кавказа уделяется особое внимание.

"Как вы знаете, существует правительственная комиссия под руководством председателя правительства РФ Дмитрия Медведева, и президент РФ Владимир Путин постоянное внимание уделяет социально-экономическому развитию Северного Кавказа, а для этого важно, чтобы здесь развивалась инфраструктура электроэнергетическая, были надежные генерирующие мощности, электросетевое хозяйство, как сети единой энергетической системы России, так и в целом сети низкого напряжения", - добавил министр.

"Газпром энергохолдинг" 28 июня запустил в Грозном (Чечня) теплоэлектростанцию мощностью 360 МВт, что превышает потребность региона в электроэнергии и повысит надежность энергоснабжения региона. Грозненская ТЭС состоит из двух энергоблоков (газотурбинных установок) на основе оборудования производства компании Siemens. Запущенный в понедельник энергоблок стал вторым в Чечне, первый начал работу в декабре 2018 года.