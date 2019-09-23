Как выставки продвигают бизнес в 2019 году

RusCable Insider Digest #141 RusCable Insider Digest #141

Директор агентства выставочного консалтинга "ЭкспоЭффект" Иван Карасев рассказал, почему выставки сегодня –это крайне эффективный инструмент для продвижения бизнеса.

Иван Карасев – автор самого посещаемого семинара для экспонентов в России и СНГ "Как повысить эффективность участия в выставках". Он рассказывает, зачем участвовать в выставках и как использовать их максимально продуктивно для продвижения компании. Карасев создал целую образовательную программу для бизнесменов, состоящую из множества семинаров и тренингов, а также выпустил книгу "Продажи и маркетинг в выставочном бизнесе".

В этом году пройдет еще 2 семинара:

«Эффективное участие в выставках» 15 октября и 26 ноября

15 октября и 26 ноября «Как повысить эффективность участия в выставках» 22 октября и 19 ноября

Регистрацию можно пройти на сайте агентства «ЭкспоЭффект».

Выставка сегодня, по словам Карасева, – не просто презентация бренда – это комплексная рекламная кампания. Такая модель называется "выставкой +". Участие в выставке работает на имидж бренда, помогает ему привлечь новых клиентов, партнёров и инвесторов, укрепляет статус компании в клиентской среде. Как? – Вы узнаете из статьи в RusCable Insider Digest #141.

Иван Карасев расскажет, что такое отложенный спрос и сколько месяцев длится эффект от одной выставки, как мультисенсорное воздействие на аудиторию повышает ваши продажи, как выставки привлекают к вам лучших клиентов, партнёров и инвесторов и на что нужно обратить особое внимание в презентации компании. В следующих статьях, которые будут опубликованы в будущих номерах Дайдежста, Иван Карасев расскажет, как представить свой бизнес на выставке, реализовать рекламные, маркетинговые и спонсорские возможности, установить контакт с посетителем и интегрировать выставочную активность в интернет.

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