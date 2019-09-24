На строительство и ремонт соцобъектов в трех субъектах СКФО выделено 480 млн рублей

Мероприятия по строительству и реконструкции социальных объектов в Северной Осетии, Ингушетии и Дагестане запланированы на 2019 год, на их реализацию в рамках госпрограммы выделено 480 млн рублей. Об этом во вторник заявил министр РФ по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев на заседании по вопросу реализации госпрограммы "Развитие Северо-Кавказского федерального округа".

"В 2019 году произошло перераспределение 480 млн рублей на реализацию мероприятий социальной направленности в рамках региональных подпрограмм", - сказал министр. Так, по его словам, в рамках подпрограммы "Социально-экономическое развитие Республики Северная Осетия на 2016-2025 годы" на реконструкцию районной больницы в станице Архонская выделено 121,6 млн рублей, на реконструкцию спортивного зала одной из школ в селе Октябрьское Пригородного района республики - 35,6 млн.

Кроме того, в рамках подпрограммы "Социально-экономическое развитие Республики Ингушетия на 2016-2025 годы" выделено 18,18 млн рублей на берегоукрепительные работы на реке Синий Камень в селении Средние Ачалуки, а также 27,14 млн на реконструкцию берегоукрепительного сооружения на реке Асса в районе базы отдыха в селении Мужичи.