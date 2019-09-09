АО "НоваВинд" приступило к строительству "Кочубеевской ВЭС" в Ставропольском крае. Общая мощность будущей ветроэлектростанции (ВЭС) составит 210МВт.

АО «НоваВинд» приступило к строительству «Кочубеевской ВЭС» в Ставропольском крае. Общая мощность второй ветроэлектростанции ветроэнергетического дивизиона «Росатома» составляет 210МВт. На площадке будет установлено 84 ветроустановки (ВЭУ), 2,5МВт каждая. Плановая среднегодовая выработка 496,7 млн кВт/ч. Объём инвестиций в создание ВЭС составляет более 23млрд рублей.

Для реализации проекта уже мобилизовано около 50 единиц техники и 100 специалистов. Осуществляется разбивка осей временной подъездной дороги, внутриплощадочных дорог и площадок под ВЭУ.

Начат завоз материалов для работ по обустройству фундаментов. Мобилизовано и установлено 3 бетонных мини-завода общей производительностью бетонной смеси 320 кубометров в час. Ведётся обустройство строительного городка с установкой арматурных цехов. Начаты работы по статическим испытаниям буронабивных свай на фундаментах ВЭУ для определения несущей способности грунтов.

«В перспективе Ставропольский край может стать ключевым регионом строительства наших ветроэлектростанций. Здесь мы рассчитываем построить порядка 400МВт ВЭС. Важно отметить, что площадка в Адыгее столкнула нас с одиннадцатью из десяти возможных рисков, но именно благодаря сложностям, сегодня, когда начинаются работы на «Кочубеевской ВЭС», мы готовы ко многим проблемам, и у нас уже есть большой задел по возможным решениям», - сказал генеральный директор АО «НоваВинд» Александр Корчагин.

АО «НоваВинд» - дивизион Росатома, отвечающий за реализацию проектов в области ветроэнергетики.

Всего, до 2023 г., предприятиям в контуре управления АО «НоваВинд» предстоит создать ветроэлектростанции общей мощностью 1 ГВт. Ветроэнергетические станции появятся в Республике Адыгея, Ставропольском крае и Ростовской области.

АО «НоваВинд» является равноправным акционером совместного предприятия с голландским технологическим партнёром - компанией «Lagerwey». Совместное предприятие - «Red Wind B.V.» – было создано в ноябре 2017 г. Red Wind отвечает за маркетинг, продажи, поставки ветроустановок «под ключ». В феврале 2019 года Минпромторг, АО «НоваВинд» и «Red Wind B.V.» подписали специальный инвестиционный контракт на развертывание в Волгодонске на базе «Атоммаша» промышленного производства и сборки ключевых узлов ветроустановок. Планируемая серийная мощность производства составит порядка 96 комплектов в год. Объем инвестиций АО «НоваВинд» в производство оценивается в 955 млн рублей.