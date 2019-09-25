Кабмин выделил Карелии 85,2 млн рублей на достройку объектов туристического кластера

Председатель правительства России Дмитрий Медведев издал распоряжение о выделении Ростуризму из резервного фонда правительства РФ 85,2 млн рублей на завершение строительства инфраструктуры к туристским объектам кластера "Южная Карелия". Соответствующий документ опубликован во вторник на официальном портале правовой информации.

"Выделить Ростуризму в 2019 году из резервного фонда правительства РФ бюджетные ассигнования в размере 85242 тыс. рублей на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Карелия на софинансирование строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости, входящих в состав инвестиционных проектов по созданию в субъектах РФ туристских кластеров в рамках подпрограммы "Туризм", имея в виду, что результатом реализации мероприятий является завершение строительства объектов обеспечивающих инфраструктуру туристско-рекреационного кластера "Южная Карелия" в 2019 году", - говорится в распоряжении.

Туристский кластер "Южная Карелия" создавался в рамках федеральной целевой программы Ростуризма "Развитие въездного и внутреннего туризма в РФ (2011-2018 год)", однако Карелия в числе группы из еще нескольких регионов не успела достроить ряд заявленных объектов (объем исполненных работ по итогам 2018 года Счетная палата РФ оценила в 69%). Речь шла о трех из пяти проектов: подъездной дороге к каскаду водопадов "Белые мосты" в Питкярантском районе, газопроводе к спорткомлексу в Петрозаводске, а также о причале для маломерных судов у туркомплекса в селе Деревянное Прионежского района.

По словам начальника управления по туризму Карелии Екатерины Биктимировой, выделенные средства пойдут на оплату строительства двух объектов - газопровода и причала. Проект подъездной дороги потребовал внести изменения в документацию, поэтому власти республики будут достраивать трассу к водопадам уже за свой счет.

"Мы обязаны завершить все работы до конца 2019 года. Работы все это время велись, стройка не останавливалась, объекты будут оплачены по факту их сдачи", - сказала она ТАСС.

В туристский кластер "Южная Карелия" вошли объекты, расположенные на территории Сортавальского, Питкярантсткого и Лахденпохского районов. Проект включает 10 центров туристической активности, в том числе многофункциональный туркомплекс "Белые мосты", горный парк "Рускеала", центр "Гора Филина" и туркомплекс "Ладожская усадьба". Объем частных инвестиций в туркластер составил 1 млрд 271 млн 800 тыс. рублей.