Пострадавшие от серии пожаров кемеровчане обвинили в этом СКЭК

В областном центре (Кемерово прим. RC) 23 сентября произошло сразу три пожара в частных жилых домах. Горожане уверены, что это случилось из-за бездействия “Горэлектросети”.

Жильцы домов на улицах 1-й и 5-й участок Шахтстроя пояснили редакции vse42, что 23 сентября в городе бушевал сильный ветер, из-за чего в какой-то момент от одного из деревьев, которое расположено над трамвайными путями, отломилась ветка. Она упала на высоковольтный провод, являющийся собственностью компании “Кемеровская горэлектросеть”, которая, в свою очередь, принадлежит СКЭК, после чего он прогнулся и соприкоснулся с контактной сетью, что вызвало поступление тока высокого напряжения в жилые дома.

Результатом стало то, что в момент в двадцати домах вспыхнули счётчики, в пяти домах начался пожар, а три здания сгорели полностью. “Они и так все время провисали. Может быть там креплений не хватало. Мы неоднократно писали обращения, но все бестолку – отшивали нас” – рассказывает один из погорельцев.

По словам горожанина, жильцам загоревшихся домов пришлось обходиться без света. При этом в СКЭК оперативного комментария по поводу случившегося не дали. Одному из погорельцев пришлось приобретать “автомат”, шкаф-бокс и провода за свой счёт и только после этого в организации было принято решение обратно подключить людей к сети. Подчёркивается, что некоторым электричество не подают уже третьи сутки.

В КЭТК информацию об инциденте подтвердили, рассказав, что сразу после попадания постороннего предмета на контакты движение всех трамваев было приостановлено, чтобы не подвергать пассажиров опасности. Также в организации объяснили, что в случае возникновения короткого замыкания в домах и на трамвайных путях срабатывают автоматические системы защиты, не допускающие возникновения пожара, однако в данном случае природа инцидента 23 сентября была иной.

В пресс-службе СКЭК оперативный комментарий по поводу пожаров не дали.

В настоящий момент погорельцы намерены обращаться напрямую к губернатору Кемеровской области, чтобы привлечь виновных в происшествии лиц к ответственности.

MK.RU