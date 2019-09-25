Крупнейшая в Хорватии крышная СЭС выдала первую электроэнергию

Построенная на производственной площадке фармацевтической компании Dechra Pharmaceuticals (Dechra) в Загребе (Хорватия) фотоэлектрическая СЭС выдала первую электроэнергию. Проект строительства СЭС стоимостью $ 1,6 млн частично субсидирован фондами ЕС.

СЭС включает 5 543 солнечных фотоэлектрических панели, которые были установлены на кровельные конструкции действующих производственных помещений предприятия, принадлежащего компании Genera – дочерней компании Dechra.

Строительство СЭС заняло семь месяцев и полностью завершилось в июне текущего года. До настоящего времени предприятие получало электроэнергию из электрической сети общего пользования. Ожидается, что годовая выработка СЭС составит около 1 545 МВт*ч и будет покрывать почти треть электроэнергии, потребляемой предприятием. Излишки электроэнергии, выработанной СЭС в определенные временные периоды, будут выдаваться в муниципальную сеть.

В настоящее время СЭС в Загребе является крупнейшей в Хорватии интегрированной с промышленным предприятием электростанцией, вырабатывающей электроэнергию для собственных нужд, и признана премьерминистром Республики Хорватии в качестве жизненно важного проекта, реализованного в области возобновляемых источников энергии. По словам Генерального директора Dechra Яна Пейджа (Ian Page) ожидается, что сооружение СЭС позволит снизить объем выбросов CO2 в Загребском регионе примерно на 360 тонн, что соответствует 4% от общего объема выбросов CO2 предприятиями компании в 2018 г. Также предполагается, что собственная СЭС позволит компании снизить переменные затраты и риски дополнительных издержек, обусловленные колебанием цен на электроэнергию, и окажет непосредственное влияние на снижение себестоимости продукции компании в будущем.

Информационно-аналитический ресурс Pei