На Кубани проложат транспортные магистрали к Крымскому мосту

Власти Краснодарского края планируют строительство новых транспортных магистралей, которые обеспечат движение в сторону Крыма не только с дороги М-4 "Дон", но и со стороны Краснодара и Ейска. Соответствующая договоренность достигнута в среду в рамках рабочей встречи в Москве губернатора Кубани Вениамина Кондратьева с министром транспорта России Евгением Дитрихом, сообщила пресс-служба губернатора Кубани.

"Участники встречи обсудили вопросы создания и реконструкции федеральных объектов. Прежде всего, транспортных магистралей к Крымскому мосту - Дальнего западного обхода краевого центра и реконструкцию трассы Краснодар - Славянск-на-Кубани - Темрюк. Губернатор подчеркнул, что обход столицы Кубани - важный для края проект. Новая магистраль позволит пустить в объезд городской агломерации и зоны перспективной застройки транзитный транспорт и обеспечит подход к Крымскому мосту", - говорится в сообщении пресс-службы.

Положительное заключение экспертизы на проектно-сметную документацию объезда Краснодара получено в феврале этого года. Сейчас идет оформление земельных участков. Затем дорожники приступят к строительно-монтажным работам. Параллельно планируется реконструкция участка автомобильной дороги регионального значения Краснодар - Ейск.

"Движение в сторону Крыма будет идти не только с дороги М-4 "Дон", но и со стороны Краснодара и Ейска. До конца года начнем реконструкцию участка от станицы Медведовской до границы с Динским районом. Вместо существующих двух полос движения обустроим четыре полосы", - цитирует Кондратьева пресс-служба.

На федеральной трассе Краснодар - Славянск-на-Кубани - Темрюк уже до конца октября отремонтируют участки между поселками Водный и Трудобеликовский и станицами Новомышастовской и Ивановской.