Пожар на катке в парке "Фили" мог произойти из‑за неисправности электропроводки

Предварительной причиной пожара на катке в парке «Фили» стала неисправность электропроводки при аварийном режиме работы, точные причины пожара пока еще устанавливаются, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы префектуры Западного административного округа Москвы.

На территории парка «Фили» 25 сентября произошел пожар на площади около 300 квадратных метров. Пожарным удалось не допустить распространения огня и ликвидировать загорание.

«Предварительная причина - это неисправность электропроводки при аварийном режиме работы», - сказал собеседник агентства.

По его словам, это только предварительная причина, и сейчас продолжается процесс дознания, который продлится в течение десяти дней.

РИАМО