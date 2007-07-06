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Инновации (разработки)

Представлен интерфейс MIPI CSI-2 v3.0

Представлен интерфейс MIPI CSI-2 v3.0

27 сентября 2019, 17:44
Рубрика: Инновации
Метки: High-Tech, ИНТЕРФЕЙС
Отрасль: Телекоммуникация (связь) 

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Международная организация MIPI Alliance, разрабатывающая и продвигающая спецификации интерфейсов, используемых в мобильной и смежных отраслях, сегодня объявила о значительных усовершенствованиях в интерфейсе MIPI CSI-2.

MIPI CSI‑2 (Camera Serial Interface-2) — наиболее широко используемый интерфейс для подключения встроенных камер. С момента своего появления в 2005 году MIPI CSI‑2 стал фактическим стандартом для самоуправляемых машин, устройств дополненной и виртуальной реальности (AR/VR), дронов, устройств интернета вещей, носимых электронных устройств, систем видеонаблюдения и распознавания лиц. В спецификации MIPI CSI‑2 v3.0 добавлено множество новшеств, разработанных с учетом таких областей применения машинного зрения, как мобильные устройства, автомобили, промышленный интернет вещей и медицинские приборы.

Альянс выделяет три ключевых нововведения в MIPI CSI‑2 v3.0:

  • Unified Serial Link (USL) — обеспечивает инкапсуляцию соединений между модулем датчика изображения и процессором приложения. Эта возможность имеет решающее значение для сокращения количества проводов, необходимых в IoT, автомобильных и клиентских продуктах, таких как моноблочные ПК и ноутбуки.
  • Smart Region of Interest (SROI) — для анализа изображений, алгоритмов логического вывода и получения более качественных выводов. Эта возможность может, например, помочь машинам в заводском цеху быстрее выявлять потенциальные дефекты на конвейере или медицинским устройствам более точно распознавать аномалии в тканях.
  • RAW-24 — для 24-битного представления пикселей изображения, что позволит машинам принимать решения, анализируя изображения более высокого качества. Например, самоуправляемое транспортное средство может различить безобидную тень и выбоину в дорожном полотне, которую следует объехать.

MIPI Alliance предлагает полный набор сопутствующих спецификаций и инструментов для поддержки CSI‑2 v3.0.

Компания: IXBT

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