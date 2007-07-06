Представлен интерфейс MIPI CSI-2 v3.0

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27 сентября 2019, 17:44
Рубрика: Инновации
Метки: High-Tech, ИНТЕРФЕЙС
Отрасль: Телекоммуникация (связь)
Международная организация MIPI Alliance, разрабатывающая и продвигающая спецификации интерфейсов, используемых в мобильной и смежных отраслях, сегодня объявила о значительных усовершенствованиях в интерфейсе MIPI CSI-2.
MIPI CSI‑2 (Camera Serial Interface-2) — наиболее широко используемый интерфейс для подключения встроенных камер. С момента своего появления в 2005 году MIPI CSI‑2 стал фактическим стандартом для самоуправляемых машин, устройств дополненной и виртуальной реальности (AR/VR), дронов, устройств интернета вещей, носимых электронных устройств, систем видеонаблюдения и распознавания лиц. В спецификации MIPI CSI‑2 v3.0 добавлено множество новшеств, разработанных с учетом таких областей применения машинного зрения, как мобильные устройства, автомобили, промышленный интернет вещей и медицинские приборы.
Альянс выделяет три ключевых нововведения в MIPI CSI‑2 v3.0:
MIPI Alliance предлагает полный набор сопутствующих спецификаций и инструментов для поддержки CSI‑2 v3.0.