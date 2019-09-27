Строительством обхода станицы Ленинградской займется "Донаэродорстрой"

Министерство транспорта Краснодарского края заключило с АО «Донаэродорстрой» контракт на строительство обхода станицы Ленинградской. Это была единственная поданная заявка, следует из материалов сайта госзакупок.

Цена контракта составила 1,447 млрд рублей. Подрядчик должен будет завершить работы в ноябре 2020 года. Строительство на объекте «Автомобильная дорога ст-ца Стародеревянковская — ст-ца Ленинградская — ст-ца Кисляковская на участке обхода станицы Ленинградской в Ленинградском районе» стартует с момента заключения контакта.



Как РБК Краснодар сообщал ранее, согласно документации тендера, первый этап должен будет завершиться в ноябре 2019 года. Второй займет период с 10 января по 31 марта 2020 года, третий — с 1 апреля по 31 июля 2020 года, четвертый — с 3 августа по 30 ноября 2020 года. Финансирование будет осуществляться из краевого бюджета. На 2019 года предусмотрена сумма в 66 млн рублей. Основные средства, 1,38 млрд руб., выделят в 2020 году.



Напомним, по данным властей региона на конец 2017 года, на тот момент был завершен проект обхода станицы Ленинградской с четырьмя транспортными развязками. Шла процедура выкупа земельных участков, и документация была направлена в Главгосэкспертизу РФ. Проектировочные работы обхода станицы Ленинградской были начаты в 2016 году. Общая протяженность новой дороги составит 19 км, она будет включать в себя 4 транспортные развязки в разных уровнях. На тот момент строительство объекта оценивалось в 5 млрд рублей.

АО «Донаэродорстрой» зарегистрировано в Ростове-на-Дону в 1992 году. Основное направление деятельности — строительство автомобильных дорог и автомагистралей. Компания выступала подрядчиком реконструкции трассы М4 «Дон», строительства подъезда к аэропорту «Южный», обхода Ростова-на-Дону и ряда других крупных проектов. Среди контрагентов АО — Минтранс РФ, «Автодор» и его региональные подразделения, АО «РЖД Строй» и другие. В 2018 году выручка составила 6,4 млрд рублей, чистая прибыль — 223 млн рублей.

РБК