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Производство

"Балтийский завод" получил лицензию на создание ядерной установки для ледоколов

Балтийский завод получил лицензию на создание ядерной установки для ледоколов

1 октября 2019, 11:00
Рубрика: Производство
Метки: СУДОСТРОЕНИЕ, БАЛТИЙСКИЙ ЗАВОД
Отрасль: Машиностроение 

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Судостроительное предприятие "Балтийский завод" (Петербург), которое строит три атомных ледокола проекта 22220, получило лицензию Ростехнадзора на создание ядерной установки четвертого ледокола проекта. Об этом сообщается на сайте раскрытия корпоративной информации.

"Лицензия дает право на сооружение ядерной установки. Объект, на котором или в отношении которого осуществляется деятельность: атомный ледокол проекта 22220 с реакторными установками РИТМ 200 четвертый серийный. Лицензия выдана 16 сентября 2019 года Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору", - сказано в сообщении.

В настоящее время "Балтийский завод" строит три ледокола проекта 22220 "Арктика", "Урал" и "Сибирь". Первый будет сдан в эксплуатацию не позже мая 2020 года. Второй и третий - соответственно в 2021-2022 годах.

Всего в рамках концепции развития атомного ледокольного флота госкорпорации "Росатом" предполагается строительство пяти серийных ледоколов проекта 22220.

Компания: ТАСС

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