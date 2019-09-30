Латвийский системный оператор начал общественные консультации по проекту новой методологии расчетов, предоставления и распределения пропускной способности трансграничных сечений с Россией

Репортаж о кабельном заводе "АЛЮР":
1 октября 2019, 10:30
Рубрика: За рубежом
Метки: ЛАТВИЯ, ЛИТВА, ЭСТОНИЯ
Отрасль: Электроэнергетика
13 августа 2019 г. Кабинет Министров Латвийской Республики предложил системному оператору AS Augstsprieguma tikls (AST) разработать новую методологию расчета пропускной способности сечений между торговыми зонами, чтобы обеспечить трансграничную. торговлю электроэнергией между Латвией и Россией после прекращения торговли электроэнергией с Беларусью.
Одновременно Кабинет министров Латвийской Республики поручил Министерству экономики начать работу над необходимыми поправками к нормативным актам, чтобы латвийский системный оператор по согласованию с эстонским системным оператором Elering AS мог также разработать методологию расчета тарифов на передачу электроэнергии для торговли с третьими странами. Тарифы на услуги по передаче, покрывающие затраты на передачу импортируемой из России электроэнергии, подлежат утверждению соответствующими регулирующими органами.
AST и Elering AS разработали совместный проект новой методологии, получившей название «Положения, условия и методология расчета, предоставления и распределения трансграничной пропускной способности с Россией» (Методология)*.
Основные различия между предлагаемым проектом Методологии и действующим документом «Положения, условия и методология расчета, предоставления и распределения трансграничных пропускных способностей с третьими странами» («Terms, Conditions and Methodology on Cross-Zonal Capacity Calculation, Provision and Allocation with the 3rd Countries») от 13.12.2018 заключаются в следующем:
Проект Методологии размещен на веб-сайте AST. Перед тем как представить Методологию на утверждение регуляторам Латвии и Эстонии, системные операторы приглашают заинтересованные стороны поделиться своим мнением о документе, направив комментарии и предложения по Методологии по электронной почте до 18 октября 2019 г.
Официальный сайт AST
* «Terms, Conditions and Methodology on Cross-Zonal Capacity Calculation, Provision and Allocation with Russia».
** k–коэффициент, показывающий среднее значение (плюс стандартное отклонение) загрузки доступной для торговли пропускной способности эстонско-российско-латвийского трансграничного сечения за последние 7 дней. Рассчитывается за 2 рабочих дня до распределения пропускной способности на энергорынке.