Латвийский системный оператор начал общественные консультации по проекту новой методологии расчетов, предоставления и распределения пропускной способности трансграничных сечений с Россией

13 августа 2019 г. Кабинет Министров Латвийской Республики предложил системному оператору AS Augstsprieguma tikls (AST) разработать новую методологию расчета пропускной способности сечений между торговыми зонами, чтобы обеспечить трансграничную. торговлю электроэнергией между Латвией и Россией после прекращения торговли электроэнергией с Беларусью.

Одновременно Кабинет министров Латвийской Республики поручил Министерству экономики начать работу над необходимыми поправками к нормативным актам, чтобы латвийский системный оператор по согласованию с эстонским системным оператором Elering AS мог также разработать методологию расчета тарифов на передачу электроэнергии для торговли с третьими странами. Тарифы на услуги по передаче, покрывающие затраты на передачу импортируемой из России электроэнергии, подлежат утверждению соответствующими регулирующими органами.

AST и Elering AS разработали совместный проект новой методологии, получившей название «Положения, условия и методология расчета, предоставления и распределения трансграничной пропускной способности с Россией» (Методология)*.

Основные различия между предлагаемым проектом Методологии и действующим документом «Положения, условия и методология расчета, предоставления и распределения трансграничных пропускных способностей с третьими странами» («Terms, Conditions and Methodology on Cross-Zonal Capacity Calculation, Provision and Allocation with the 3rd Countries») от 13.12.2018 заключаются в следующем:

В соответствии с новым документом торговля электроэнергией стран Балтии с третьими странами (за исключением Калининградской области России) больше не осуществляется в соответствии с единым для всех трех прибалтийских системных операторов подходом. Разрабатываются отдельные методологии для торговли Латвии и Эстонии с Россией через торговые зоны LRI и LRE, Литвы с Россией (Калининградская область) через торговую зону LKAL, а также Литвы и Беларуси через торговые зоны LBE и LBI. Когда Методология вступит в силу, трансграничная пропускная способность для торговли электроэнергией с Россией будет распределяться на латвийско-российской границе. На эстонско-российской границе трансграничная пропускная способность для целей торговли не распределяется. При расчете трансграничной пропускной способности моделируются поставки электроэнергии в латвийскую энергосистему и из нее, в отличие от действующей в настоящее время методологии, когда большая часть поставок приходится на литовскую и меньшая на латвийскую энергосистемы. В соответствии с новой Методологией прогнозный энергетический баланс энергосистемы Эстонии в процессе моделирования анализируется на более коротком временном периоде с помощью рассчитываемого коэффициента k**, что позволяет более точно (по сравнению с действующей методологией) учесть энергобаланс эстонской энергосистемы и таким образом осуществляется оптимизация трансграничной пропускной способности для целей торговли с учетом обеспечения надежности энергосистемы. В соответствии с новой методологией максимальный объем коммерческих поставок электроэнергии с Россией будет зависеть от трансграничной пропускной способности сечения на эстонско-российской границе. Методология вступит в силу в тот момент, когда Литва прекратит торговлю электроэнергией через белорусско-литовскую границу, а методология расчета тарифов на передачу электроэнергии для торговли с третьими странами должна вступить в силу одновременно с первым документом при условии своевременной корректировки нормативных актов.

Проект Методологии размещен на веб-сайте AST. Перед тем как представить Методологию на утверждение регуляторам Латвии и Эстонии, системные операторы приглашают заинтересованные стороны поделиться своим мнением о документе, направив комментарии и предложения по Методологии по электронной почте до 18 октября 2019 г.

Официальный сайт AST

* «Terms, Conditions and Methodology on Cross-Zonal Capacity Calculation, Provision and Allocation with Russia».

** k–коэффициент, показывающий среднее значение (плюс стандартное отклонение) загрузки доступной для торговли пропускной способности эстонско-российско-латвийского трансграничного сечения за последние 7 дней. Рассчитывается за 2 рабочих дня до распределения пропускной способности на энергорынке.