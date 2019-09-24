На LED Forum 2019 обсудили перспективы развития рынка светодиодных технологий

11 сентября в Москве прошел 13-й международный форум о возможностях светодиодных технологий. В этом году на мероприятии эксперты рынка рассказали о трендах и обсудили вопросы умного освещения городов, а также тенденции и инновации в освещении ритейла и музеев.

11 сентября в Москве в рамках выставки Interlight Russia | Intelligent Building Russia прошел международный форум о возможностях светодиодных технологий. На мероприятии по традиции собрались производители и дистрибьюторы светотехнической продукции, а также муниципалитеты, представители музеев и ритейлеры.

Основной вопрос, который волнует игроков рынка – что ожидает рынок и какие технологии будут востребованы в будущем?

Сергей Боровков, «Лайтинг Бизнес Консалтинг», в своем выступлении поделился результатами исследований о ситуации на рынке систем освещения и прогнозами:

«Рынок профессиональных светильников будет расти. Насколько быстро - зависит от общей экономической ситуации: если ситуация будет примерно такая же, как сейчас, то ожидаем рост до 10% в год; если будут новые санкции, то - 2-3%, но рост будет».

Сергей также отметил большую проблему рынка: низкое качество продукции. Эту проблему обсудили и в рамках 2 сессии LED Forum, модератором которой выступил Евгений Долин. Георгий Королев, Seoul Semiconductor, и Денис Николаев, ООО «ПК Клевер», поделились своим видением трендов рынка и рассказали, какие технологии будут наиболее востребованными: поговорили про органические, бескорпусные, умные, микро- и минисветодиоды, Human Centric Lighting.

Алексей Соколов, ООО «Элмонт-Инновации», Денис Крук, АО «ОЭК», Алексей Косой, СПб ГБУ «Ленсвет», Михаил Михелёв, «АйТи Умный город», Семен Бурукин, Incotex Electronics Group, Михаил Сафронов, ООО «Эффективные решения» обсудили актуальную тему умного освещения городов: наиболее интересные проекты, существующие проблемы и пути их решения.

Также в этом году LED Forum посетили представители ведущих музеев России. Алексей Богданов, Государственный Эрмитаж и представители Государственной Третьяковской галереи, Государственного Исторического музея, Музея современного искусства «Гараж», ВНИСИ и компаний ERCO и «Точка опоры» рассмотрели наиболее интересные кейсы по музейному освещению и обсудили стандарты в области освещения музеев.

Сессию «Освещение торговых пространств. Тренды, экономическая эффективность, нейромаркетинг» открыла Наталия Галкина, Neurotrend:

«Общий восходящий тренд применения нейротехнологий в ритейле и девелопменте свидетельствует об эффективности данных методов. Только в нашей компании, а мы являемся лидерами рынка нейромаркетинга в России, рост заказов на данном рынке составил 25% за прошедший год».

Михаил Гусманов, NLT, Сергей Тюльпин, АШАН, Михаил Сивак, ФП, Паоло Дата Блин, 997a, Италия, рассмотрели реализованные проекты и новые тенденции в освещении продуктового и non-food ритейла.

Уже в 13-й раз LED Forum стал площадкой для профессионального общения и обмена опытом в индустрии.

До встречи на LED Forum 2020!