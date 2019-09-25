На Ленинградской АЭС-2 успешно опробованы самые мощные электродвигатели энергоблока №2 ВВЭР-1200

На Ленинградской АЭС-2 завершена проверка двух из четырех электродвигателей главных циркуляционных насосных агрегатов, размещенных в здании реактора инновационного энергоблока №2 с реактором ВВЭР-1200.

Опробование оборудования проходило на холостом ходу. Сначала специалисты выполнили кратковременный пуск каждого электродвигателя для определения направления их вращения. На втором этапе электродвигатели прокручивали уже в течение 15 минут: проводили необходимые замеры вибрации и проверяли работу автоматики. Для окончательного подтверждения основных параметров на заключительном этапе их обкатывали еще 6 часов.

«Тестирование на холостом ходу прошло успешно. Мы доказали, что электродвигатели собраны должным образом, они работоспособны и функционируют устойчиво. При их обкатке посторонних шумов, вибрации, дефектов, отказов не выявлено. Все измеряемые и контролируемые параметры подтверждены и находятся в пределах рабочих значений», - рассказал главный инженер ЛАЭС-2 Александр Беляев.

После проверки на холостом ходу остальных электродвигателей их соединят с циркуляционными насосами и протестируют агрегаты под нагрузкой.

Главные циркуляционные насосные агрегаты – важнейшее оборудование высокой мощности (более 7 000 кВт каждый). При эксплуатации им предстоит прокачивать через активную зону реактора не менее 80 000 кубометров теплоносителя в час.

В ближайшее время главные циркуляционные насосные агрегаты будут задействованы во всех самых важных операциях, проводимых на энергоблоке в период предпусковых наладочных работ, в том числе - при циркуляционной промывке первого контура реакторной установки и горячей обкатке оборудования.

Справка:

По сравнению с традиционными энергоблоками (ВВЭР-1000) проект, по которому построен блок поколения «3+» ЛАЭС, обладает рядом преимуществ, существенно повышающих его экономические характеристики и безопасность. Так, электрическая мощность реакторной установки повышена на 20%, с 1000 до 1200 МВт; срок службы основного оборудования увеличен в два раза, с 30 до 60 лет. При этом энергоблок отвечает самым высоким международным требованиям в области ядерной безопасности.

Ленинградская АЭС является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом», расположена в городе Сосновый Бор, в 40 км западнее Санкт-Петербурга на берегу Финского залива. ЛАЭС является крупнейшей в России по установленной мощности 4200 МВт и единственной с двумя типами реакторов: в работе три действующих энергоблока РБМК-1000 (уран-графитовые ядерные реакторы канального типа на тепловых нейтронах электрической мощностью 1000 МВт) и один энергоблок поколения 3+ ВВЭР-1200 (водо-водяной энергетический реактор электрической мощностью 1200 МВт). Первый в стране энергоблок РБМК-1000 остановлен для вывода из эксплуатации 21 декабря 2018 г. Продолжается сооружение энергоблока № 2 ВВЭР-1200. Заказчик-застройщик проекта сооружения замещающих мощностей Ленинградской АЭС - АО «Концерн Росэнергоатом»; генеральный проектировщик - АО «АТОМПРОЕКТ», генеральный подрядчик - АО «КОНЦЕРН ТИТАН-2».