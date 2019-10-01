Энергетики завершили ремонт ключевых линий электропередачи в Анапе

В Юго-Западном филиале «Россети Кубань» завершён капитальный ремонт ключевых энергообъектов – двух воздушных линий электропередачи «Анапа – Анапская», «Виноградная – Благовещенская».

В ходе ремонтных работ на воздушных линиях электропередачи специалисты Юго-Западных электросетей провели осмотр энергообъектов, заменили порядка 200 изоляторов, четыре опоры, расчистили около 0,5 га просек вдоль трасс. Это необходимо, чтобы предупредить технологические нарушения из-за падений деревьев и веток на провода.