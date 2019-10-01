Энергетики завершили ремонт ключевых линий электропередачи в Анапе

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2 октября 2019, 13:20
Рубрика: Модернизация
Метки: КУБАНЬЭНЕРГО, РОССЕТИ КУБАНЬ
Отрасль: Электроэнергетика
В Юго-Западном филиале «Россети Кубань» завершён капитальный ремонт ключевых энергообъектов – двух воздушных линий электропередачи «Анапа – Анапская», «Виноградная – Благовещенская».
В ходе ремонтных работ на воздушных линиях электропередачи специалисты Юго-Западных электросетей провели осмотр энергообъектов, заменили порядка 200 изоляторов, четыре опоры, расчистили около 0,5 га просек вдоль трасс. Это необходимо, чтобы предупредить технологические нарушения из-за падений деревьев и веток на провода.
– Своевременное выполнение ремонтной программы, обновление электросетевой инфраструктуры позволит успешно пройти предстоящий осенне-зимний период, снизить количество технологических нарушений, – отметил главный инженер Юго-Западных электрических сетей Егор Войцеховский. – В процессе ремонта мы формируем график и схему работы таким образом, чтобы максимально сократить неудобства для потребителей.