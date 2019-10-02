Ежегодная встреча системных операторов крупнейших энергосистем мира впервые проходит в России

1 октября в Санкт-Петербурге открылось традиционное годовое заседание ассоциации системных операторов крупнейших энергосистем GO15. В ближайшие три дня системные операторы определят направления сотрудничества и исследований на ближайшую перспективу и выберут президента на 2020 год.

Участниками форума являются руководители крупнейших системных и сетевых операторов мира – компаний АО «СО ЕЭС» (Россия), CAISO (США), MISO (США), PJM Interconnection (США), CSG (Китай), Elia (Бельгия), ESKOM (ЮАР), GCCIA (страны Персидского залива), KPX (Южная Корея), NGESO (Великобритания), ONS (Бразилия), POSOCO (Индия), RTE (Франция), TEPCO (Япония), Terna (Италия). В повестке дня – заседания административного совета и управляющего комитета ассоциации, а также встречи участников стратегических рабочих групп и совместных проектов – основных инструментов взаимодействия участников.

«В этом году наше уникальное профессиональное объединение находится на значимом рубеже – мы отмечаем 15 лет со дня основания. И сейчас GO15 – это значительно больше, чем профессиональное сообщество единомышленников, которые помогают друг другу справляться с вызовами, стоящими перед крупнейшими энергосистемами. Сегодня GO15 – это один из «мозговых центров» мировой электроэнергетики, обладающий уникальным взглядом на происходящие процессы, колоссальной базой знаний и расширенной экспертизой по самым разнообразным аспектам управления энергосистемами в эпоху «энергетического перехода», – заявил Председатель Правления АО «СО ЕЭС» Борис Аюев в приветственном слове к участникам годового заседания GO15.

Одним из основных фокусов интереса системных операторов больших энергосистем в последние годы является изменение подходов к оперативно-диспетчерскому управлению в условиях «энергетического перехода» – глобального изменения традиционного энергетического уклада, связанного с постепенной декарбонизацией энергетики, развитием новых энергетических ресурсов и возможностями новых цифровых технологий. Тематика совместных исследований системных операторов в настоящее время включает: управление энергосистемами в условиях перехода к «низкоуглеродной» экономике, в том числе масштабной интеграции ВИЭ и развития распределенной генерации; обеспечение надежности, устойчивости и живучести энергосистем, предотвращение нарушений энергоснабжения, восстановление после аварий; бизнес-модели, которые могут быть использованы системными операторами и операторами распределительных сетей при управлении энергосистемами с доминированием распределенной генерации и генерации с неустойчивой выработкой.

Участники ассоциации подведут итоги совместной работы в 2019 году и определятся с планами на 2020 год, в числе которых новые темы исследований и планы международной профессиональной кооперации – сотрудничества с другими отраслевыми сообществами, такими как CIGRE, ICER, IRENA и др.

Об ассоциации GO15

GO15. Reliable and Sustainable Power Grids (официальное название – Very Large Power Grid Operators, VLPGO) – объединение системных операторов, управляющих крупными энергосистемами с нагрузкой свыше 50 ГВт каждый. Суммарно участники ассоциации обеспечивают управление энергосистемами с более чем 70% мирового электропотребления, совокупная установленная мощность генерации, находящейся под их управлением, превышает 2,5 тераватта.

Ассоциация создана в октябре 2004 года по инициативе американского системного оператора PJM Interconnection, французской компании RTE и японской компании TEPCO как сообщество взаимопомощи в ответ на вызовы, брошенные отрасли серией блэкаутов в ряде крупных энергосистем мира.

Главная задача GO15 – объединение усилий крупнейших системных операторов для решения сходных проблем с целью общего устойчивого развития в условиях постоянного роста энергосистем и повышения зависимости общественного и экономического роста от надежности электроснабжения.

Официальными членами GO15 являются 19 системных и сетевых операторов из 22 стран мира: AEMO (Австралия), Elia (Бельгия), ONS (Бразилия), NGESO (Великобритания), CSG (Китай), SGCC (Китай), POSOCO (Индия), REE (Испания), Terna (Италия), АО «СО ЕЭС» (Россия), CAISO (США), MISO (США), PJM Interconnection (США), RTE (Франция), TEPCO Power Grid (Япония), ESKOM (ЮАР), KPX (Южная Корея), CENACE (Мексика), GCCIA (Управление по объединению энергосистем Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива).

Российский системный оператор участвует в деятельности ассоциации с 2005 года.