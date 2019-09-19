"Россети Центр и Приволжье Тулэнерго" проводит реконструкцию ВЛ 110 кВ для строительства нового химического производства

Энергетики «Россети Центр и Приволжье Тулэнерго» осуществляют переустройство высоковольтных сетей, прилегающих к территории одного из крупнейших химических предприятий региона ОАО «Щекиноазот», в целях подготовки площадки для строительства комплекса по производству аммиака и карбамида в Щекинском районе.

Планируется построить и ввести в эксплуатацию 17,5 км новых ВЛ 110 кВ и демонтировать существующие линии общей протяженностью 11,8 км.

В связи со значимостью данного промышленного проекта для Тульской области, все строительно-монтажные работы были организованы в максимально сжатые сроки. В настоящее время они выполнены на 60%.

Первый этап реконструкции линий электропередачи для освобождения строительной площадки энергетики планируют завершить до 30 октября текущего года.

Напомним, что выполнение инвестиционной программы Тулэнерго способствует повышению качества и надежности электроснабжения промышленных и сельскохозяйственных предприятий, коммунальных и социальных объектов, бытовых потребителей, создает необходимые условия для повышения инвестиционной привлекательности Тульской области и возможности для технологического присоединения к электросетям новых потребителей.