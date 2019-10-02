"Россети" ведут переговоры с компаниями Германии о создании сети заправок электромобилей

Электросетевой холдинг "Россети" ведет переговоры с германскими компаниями о совместной работе в области создания сети заправочных станций для электромобилей. Об этом сообщил журналистам председатель комитета акционеров Nord Stream 2 AG Герхард Шрёдер на Российской энергетической неделе.

"Это сотрудничество в области электроэнергетики между Германией и Россией также может быть расширено, в частности, и в области строительства зарядных станций для электромобилей. Уже конкретно ведутся переговоры между "Россетями" и немецкими фирмами - в частности о том, что можно конкретно предпринять, чтобы создать сеть заправочных станций для растущего потока электромобилей", - сказал он.

Шредер не уточнил, где могут быть построены зарядные станции в рамках сотрудничества "Россетей" с компаниями Германии.

Ранее в среду, выступая на сессии в рамках Российской энергетической недели, глава комитета акционеров Nord Stream 2 отметил, что видит необходимость расширения сотрудничества России и ЕС в энергетике. В частности, по его словам, сотрудничество должно быть распространено не только на нефть и газ, но и на возобновляемые источники энергии, цифровизацию и развитие электромобильного транспорта.