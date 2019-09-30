"Сименс" и "Казаньоргсинтез" подписали контракт на строительство электростанции под ключ в Татарстане

Сегодня на полях «Российской энергетической недели» компании «Сименс» и ПАО «Казаньоргсинтез» (входит в Группу компаний «ТАИФ») подписали договор на строительство под ключ парогазовой электростанции мощностью 250 МВт в Татарстане. Свои подписи под документом поставили Генеральный директор ПАО «Казаньоргсинтез» Фарид Минигулов и Президент «Сименс» в России Александр Либеров.

«Сименс» выступит генеральным подрядчиком строительства новой электростанции мощностью 250 МВт для ПАО «Казаньоргсинтез»;

Новый энергообъект в Татарстане должен быть запущен в 2023 году;

Подписаны два сервисных договора на обслуживание электростанции 250 МВт для ПАО «Казаньоргсинтез» и электростанции 495 МВт для ПАО «Нижнекамскнефтехим»;

Общая стоимость контрактов составляет порядка 290 млн. евро, включая два сервисных договора.

Согласно контракту, компания «Сименс» выступит генеральным подрядчиком по проекту строительства электростанции мощностью 250 МВт (ПГУ-250) для собственных нужд ПАО «Казаньоргсинтез». Для нового энергетического объекта концерн произведет и поставит газовую турбину SGT5-2000E с генератором и паровую турбину SST-600 с генератором. Предусматривается также поставка автоматизированной системы управления технологическим процессом электростанции и оборудования схемы выдачи мощности.

Проект будет реализован «Сименс» совместно с субподрядчиком – турецкой строительной компанией «ЭНКА».

ПГУ включает в себя две генерирующие установки: газотурбинную установку, использующую для привода топливный газ и паровую турбину, использующую для привода пар высокого давления, получаемый за счет утилизации тепла выхлопных газов газотурбинной установки.

Энергообъект должен быть запущен в 2023 году. Общая стоимость контрактов составила порядка 290 млн. евро, включая два сервисных договора на обслуживание электростанции мощностью 250 МВт для ПАО «Казаньоргсинтез» и электростанции мощностью 495 МВт для ПАО «Нижнекамскнефтехим» в течение 13 лет.

«Новая электростанция в Татарстане – это уже второй крупный совместный проект «Сименс» и «ТАИФ», что демонстрирует высокий уровень доверия между нашими компаниями. В 2017 году мы подписали контракт на строительство станции мощностью 495 МВт для ПАО «Нижнекамскнефтехим», - отметил Президент «Сименс» в России Александр Либеров, - Уверен, что современные решения, которые будут применяться при строительстве ПГУ-250, обеспечат безопасное, надежное и эффективное энергоснабжение производственных площадок ПАО «Казаньоргсинтез».

Новый энергоисточник позволит снизить воздействие на окружающую среду. Эффект планируется достичь за счет использования синтетического газа в качестве топлива для газотурбинной установки. Синтетический газ является побочным продуктом производства на печах пиролиза завода этилена ПАО «Казаньоргсинтез» и в настоящее время не имеет дальнейшего применения на производстве. Направляя его на газотурбинную установку, предприятие решит сразу две задачи: снабжения ПГУ топливом и утилизации побочных продуктов производства этилена.

Партнеры подписали также два долгосрочных сервисных соглашения. Согласно документам, предприятие «Сименс Технологии Газовых Турбин» (СТГТ), располагающее производственной площадкой в Ленинградской области, будет осуществлять техническое обслуживание поставленного оборудования в рамках строительства парогазовой электростанции мощностью 495 МВт для ПАО «Нижнекамскнефтехим» и электростанции мощностью 250 МВт для ПАО «Казаньоргсинтез» в течение 13 лет.

Техническое обслуживание включает сервисные инспекции на площадках, поставки запасных частей, онлайн мониторинг работы электростанций, восстановление деталей «горячего тракта», которое будет проводиться на СТГТ. Наличие солидной производственной базы и высококвалифицированной технической сервисной службы СТГТ, а также склада запасных частей и инструментов позволят обеспечить максимальную надежность работы оборудования.