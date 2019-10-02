Центр по развитию "умных городов" создадут в Мурманске при поддержке ООН

Центр по внедрению технологий "умного города" Smart City Lab появится в Мурманске при поддержке ООН. Об этом сообщает в среду пресс-служба областного правительства по итогам заседания комитета Европейской экономической комиссии ООН.

По данным пресс-службы, глава региона Андрей Чибис возглавляет российскую делегацию на 80-й сессии Комитета по жилищному хозяйству и землепользованию ЕЭК ООН, которая проходит в эти дни в Женеве.

"Проект Smart City Lab в Мурманске будет реализован при поддержке Европейской экономической комиссии ООН", - сообщает пресс-служба, не уточняя сроков реализации и стоимости проекта.

Smart City Lab в Мурманске станет единой площадкой по разработке и пилотированию инновационных технологий "умного города" в управлении городским хозяйством, в том числе в условиях арктических регионов. Как отмечают власти региона, на территории Севера технологии "умного города" особенно эффективны - любое энергосбережение приводит к существенной экономии.

"Кроме того, передовые технологические решения для городской инфраструктуры, которые будут отвечать особенностям региона, помогают сделать города более комфортными для жителей. Это универсальные электронные карты для жителей, технологии управления трафиком, системы навигации, качественные системы обратной связи жителей с властями", - приводит пресс-служба слова Чибиса.

Концепция "умного города" предусматривает внедрение информационных цифровых технологий в систему управления коммунальным хозяйством города. Она призвана оптимизировать коммунальные расходы как в отдельных домах, так и в целом в городском хозяйстве. В Мурманской области пилотным городом по развитию умных технологий стали Полярные Зори, рядом с которыми расположена Кольская АЭС.