Генеральный директор "Россети Центр" Игорь Маковский обозначил приоритеты работы тверского филиала компании

Генеральный директор «Россети Центр» — управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский посетил с рабочим визитом Тверскую область. Одним из важных этапов поездки главы компании в регион стала встреча с коллективом тверского филиала. Ее центральной темой стало обсуждение планов и перспектив функционирования электросетевого комплекса Тверской области.

В своем вступительном слове Игорь Маковский подробно остановился на приоритетах работы филиала «Россети Центр Тверьэнерго». В их числе он обозначил снижение потерь электроэнергии и повышение надежности электроснабжения потребителей Верхневолжья.

Кроме того, руководитель «Россети Центр» отметил значимость и положительную роль проводящихся в настоящее время в филиале учений по борьбе с коммерческими потерями электроэнергии. Учения стартовали в августе, в ходе них энергетиками уже выявлено и пресечено 253 факта безучетного и 59 фактов бездоговорного энергопотребления общим объемом более 3,5 млн кВт*ч. Сейчас Тверьэнерго проводит активную работу по возвращению всего объема похищенного в полезный отпуск.

Также в ходе учений осуществляется массовый перевод потребителей Тверской области на современные высокотехнологичные интеллектуальные приборы учета. Эта работа проводится в рамках реализации концепции цифровой трансформации электросетевого комплекса региона. «Умные» приборы учета обеспечивают дистанционный контроль параметров качества электроэнергии и надежности электроснабжения и позволяют отследить источник потерь, тем самым пресекая попытки хищений. К настоящему времени специалисты Тверьэнерго перевели на интеллектуальный учет более 20 тыс. потребителей.

Игорь Маковский дал положительную оценку реализации комплекса мер по противодействию хищениям, отметив, что форсированные темпы работы по локализации потерь электроэнергии позволят Тверьэнерго в ближайшей перспективе выйти на качественно новый уровень надежности электроснабжения потребителей региона. Глава компании подчеркнул, что тверской филиал находится в векторе особого внимания руководства «Россети Центр». «Тверьэнерго является крупнейшим филиалом в периметре ответственности компании, что требует предельной концентрации и мобилизованности от всех его сотрудников. За короткий промежуток времени в рамках учений проделана масштабная работа, эффект от которой виден уже сегодня. Руководство компании и в дальнейшем готово оказать филиалу всю необходимую помощь и поддержку в реализации всех запланированных проектов, что позволит обеспечить дальнейшее укрепление финансовой стабильности предприятия, повышение качества и надежности электроснабжения потребителей Тверской области, - подчеркнул руководитель «Россети Центр».