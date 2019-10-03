"Россети Центр и Приволжье Кировэнерго" выполнил реконструкцию ВЛ-10 кВ в Кирово-Чепецком районе Кировской области

В Кировском филиале «Россети Центр и Приволжье» завершены работы по реконструкции воздушной линии электропередачи 10 кВ (фидер 102), идущей от подстанции 110/35/10 кВ «Просница».

Протяженность линии по трассе – более 6 километров. От нее запитаны станция железной дороги в п. Просница, а также несколько населенных пунктов Кирово-Чепецкого района Кировской области: деревни Долганы, Единение, Пронькинцы, Сметанники, Солоково и Тюлькинцы. Среди потребителей - Агрофирма «Просница», Администрация Просницкого сельского поселения и предприятие по производству бытовой химии.

ВЛ, построенная в 1972 году, частично проходит по лесным массивам. Чтобы исключить случаи отключения электрической энергии из-за падения веток и деревьев на провода энергетики производят замену неизолированного провода на изолированный СИП-3. В отличие от традиционного провода, СИПы заключены в изоляцию, что позволяет исключить короткие замыкания при падении деревьев на ЛЭП или схлестывании проводов. Зимой на них образуется меньше гололеда. Как дополнительный плюс: при строительстве воздушных линий с СИП снижается ширина просеки.

Помимо замены неизолированного провода на изолированный, на ВЛ была произведена замена старых деревянных опор на современные железобетонные, установка индикаторов короткого замыкания и разъединителей с моторным приводом.

Все проводимые работы призваны существенно повысить качество и надежность электроснабжения потребителей, снизить число отключений по причине неблагоприятных погодных явлений, а также повысить пожаро- и электробезопасность объектов.

В целом финансирование инвестиционной программы филиала в 2019 году составит более 1400 млн рублей (с НДС). Энергетики планируют обеспечить строительство и реконструкцию 250 километров линий электропередачи (ЛЭП) разных классов напряжения и ввести 49 МВА новых мощностей.