"Умные сети" Башкирской электросетевой компании

Башкирская электросетевая компания (АО «БЭСК») вот уже несколько лет подряд выступает генеральным спонсором Российского энергетического форума и Международной выставки «Энергетика Урала». Крупная региональная компания управляет дочерними предприятиями - ООО «Башкирская сетевая компания», ООО «Башкирэнерго» и ООО «БЭСК Инжиниринг», обеспечивающими транзит электроэнергии между центральной частью России и Уралом, передачу электроэнергии на территории Башкирии и распределение конечным потребителям, а также проектирование, строительство и осуществление комплексной реконструкции энергообъектов.

АО «БЭСК» успешно реализует один из значимых инновационных проектов в электросетевой отрасли России – модернизацию электросетевого комплекса города Уфы с применением элементов Smart grid («умные сети»). Концепция проекта предполагает оптимизацию структуры электрических сетей, увеличение их пропускной способности и надежности энергоснабжения потребителей. При этом идет существенное снижение потерь электроэнергии и эксплуатационных расходов: на 20% - обслуживание и ремонт реконструированного оборудования, на 70% - время на поиск неисправностей и переключений, на 10% - увеличивается срок службы оборудования.

ООО «БЭСК Инжиниринг» ведет производство собственных ячеек, которые монтируются в распределительных пунктах Уфы. На сегодняшний день завершена сборка и монтаж 840 ячеек для ТП и 680 для РП, позволяющих работать с «умными сетями». В рамках проекта также прокладываются новые кабельные линии, позволяющие обеспечить потребителей «интеллектуальными» счетчиками.

- Завершение проекта «Умные сети» планируется до конца 2020 года, - рассказывает Шароватов Дмитрий Вячеславович, председатель Правления - генеральный директор АО «БЭСК» - управляющей организации ООО «Башкирэнерго». - На сегодняшний день нами реконструированы порядка 70 км кабельных линий, 14 подстанций, 76 РП, 212 ТП.

В рамках программы «Энергосбережение и энергоэффективность» ООО «Башкирэнерго» ведет активную работу по внедрению АСКУЭ (автоматизированной системы контроля и учета электроэнергии). За первое полугодие 2019 года в зоне ответственности предприятия установлено свыше 14,6 тыс. таких приборов. Общее количество включенных в систему ООО «Башкирэнерго» электросчетчиков на сегодняшний день составляет более 230 тыс., а количество каналов учета электроэнергии превышает 300 тыс.

За семь лет фактические потери электроэнергии в сети 35-110 кВ снижены на 217 млн кВтч, в сети 0,4-10 кВ на 310 млн кВтч.

Внедрение «интеллектуальных» счетчиков позволяет обеспечить максимальную точность учета и прозрачность расчетов, существенно сократить потери электроэнергии.

До конца 2019 года ООО «Башкирэнерго» планирует ввести в эксплуатацию подстанцию 110/10 кВ «Кустаревская». Она предназначена для развития микрорайона с населением в 25 тыс. человек. С учетом перспективных объемов сдачи жилья, энергетики заложили в проект подстанции возможность увеличения ее трансформаторной мощности с 50 МВА до 80 МВА (с возможностью установки двух силовых трансформаторов по 40 МВА) по мере развития района.

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