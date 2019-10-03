 
Подписаться на новости
Модернизация

Высоковольтные ЛЭП краевой столицы и пригорода Краснодара к зиме готовы

Высоковольтные ЛЭП краевой столицы и пригорода Краснодара к зиме готовы

3 октября 2019, 16:00
Рубрика: Модернизация
Метки: КУБАНЬЭНЕРГО, РОССЕТИ КУБАНЬ
Отрасль: Электроэнергетика 

Обсудить на форуме

120 просмотров

Специалисты Краснодарского филиала компании «Россети Кубань» завершили капитальный ремонт двух крупных высоковольтных линий электропередачи – «Северная – Калинина» и «Витаминкомбинат – Новотитаровская». Для повышения надежности и пропускной способности энергоузлов энергетики заменили более 50 км провода на современный высокотемпературный.

Высокотемпературный провод значительно меньше подвержен провисанию за счет повышения температуры, понижает нагрузки на опоры, снижает тяжение, ветровую и гололедную нагрузки, что в конечном итоге повышает надежность ВЛ и системы линий в целом.

Линии 35 кВ «Северная – Калинина» и «Витаминкомбинат – Новотитаровская» являются ключевыми в системе электроснабжения нескольких десятков социально значимых объектов северо-западной части Краснодара и ряда населенных пунктов Динского района.

Капитальный ремонт энергообъектов выполнен в рамках реализации ремонтной программы и подготовки электросетевого комплекса к безопасной и бесперебойной эксплуатации в предстоящий осенне-зимний период.

Специалисты «Россети Кубань» обращаются к руководителям предприятий и организаций, частным лицам с просьбой уделять особое внимание вопросу безопасного производства работ в охранных зонах ЛЭП, а также соблюдать правила поведения вблизи объектов электросетевого комплекса!

Компания: Россети Кубань

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Модернизация
ПАО
Оренбургский филиал
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно