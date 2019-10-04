Компания "Россети Северо-Запад" внедрит систему спутникового мониторинга просек ЛЭП

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4 октября 2019, 14:00
Рубрика: Контракты
Метки: РЭН-2019, REW-2019, МРСК СЕВЕРО-ЗАПАДА, РОССЕТИ СЕВЕРО-ЗАПАД
Отрасль: Электроэнергетика
Сегодня, 4 октября 2019 года, на форуме «Российская энергетическая неделя» генеральный директор компании «Россети Северо-Запад» Артем Пидник и генеральный директор АО «Объединенная ракетно-космическая корпорация» (АО «ОРКК») Андрей Жерегеля в присутствии Министра промышленности и торговли Российской Федерации Дениса Мантурова, заместителя Министра энергетики Российской Федерации Андрея Черезова и генерального директора компании «Россети» Павла Ливинского подписали соглашение о спутниковом мониторинге состояния охранных зон воздушных линий.
Ежегодно компания «Россети Северо-Запад» расчищает около 16 тысяч гектаров просек ЛЭП от угрожающей растительности. Такие работы необходимы для предотвращения отключения воздушных линий от падения деревьев на провода. При этом сетевая компания должна в постоянном режиме контролировать состояние всех просек ЛЭП в зоне своей ответственности.
Совместный проект «Россети Северо-Запад» и «Объединенной ракетно-космической корпорации» позволит энергетикам с помощью спутниковых снимков осуществлять мониторинг состояния просек линий электропередачи и проверять качество расчистки. Это существенно сэкономит издержки сетевой компании и повысит качество электроснабжения потребителей.
«Цифровизация – это не только технологии и программные продукты. Подписанное сегодня соглашение – часть нашей системной работы по изменению подхода к достоверизации первичных данных. Прозрачность и доступность объективной информации – основа для принятия эффективных решений, в том числе и при формировании взвешенной тарифной политики, учитывающей и интересы потребителей и потребности финансирования развития инфраструктуры», – отметил Артем Пидник.
«Электроэнергетика – одна из главных отраслей, где применение цифровых технологий в современных реалиях особенно актуально. Уверен, что наше сотрудничество позволит компании «Россети Северо-Запад» выйти на новый уровень технологической эффективности, что, в конечном счете, повысит надежность и качество электроснабжения потребителей», – сказал Андрей Жерегеля.