Компания "Россети Северо-Запад" внедрит систему спутникового мониторинга просек ЛЭП

Сегодня, 4 октября 2019 года, на форуме «Российская энергетическая неделя» генеральный директор компании «Россети Северо-Запад» Артем Пидник и генеральный директор АО «Объединенная ракетно-космическая корпорация» (АО «ОРКК») Андрей Жерегеля в присутствии Министра промышленности и торговли Российской Федерации Дениса Мантурова, заместителя Министра энергетики Российской Федерации Андрея Черезова и генерального директора компании «Россети» Павла Ливинского подписали соглашение о спутниковом мониторинге состояния охранных зон воздушных линий.

Ежегодно компания «Россети Северо-Запад» расчищает около 16 тысяч гектаров просек ЛЭП от угрожающей растительности. Такие работы необходимы для предотвращения отключения воздушных линий от падения деревьев на провода. При этом сетевая компания должна в постоянном режиме контролировать состояние всех просек ЛЭП в зоне своей ответственности.

Совместный проект «Россети Северо-Запад» и «Объединенной ракетно-космической корпорации» позволит энергетикам с помощью спутниковых снимков осуществлять мониторинг состояния просек линий электропередачи и проверять качество расчистки. Это существенно сэкономит издержки сетевой компании и повысит качество электроснабжения потребителей.

«Цифровизация – это не только технологии и программные продукты. Подписанное сегодня соглашение – часть нашей системной работы по изменению подхода к достоверизации первичных данных. Прозрачность и доступность объективной информации – основа для принятия эффективных решений, в том числе и при формировании взвешенной тарифной политики, учитывающей и интересы потребителей и потребности финансирования развития инфраструктуры», – отметил Артем Пидник.