Перспективы сотрудничества предприятий ТЭК и ОПК для целей импортозамещения и технологического развития обсудили на площадке "Российской энергетической недели"

Обсуждение перспектив сотрудничества предприятий ТЭК и ОПК для целей импортозамещения и технологического развития состоялось 4 октября на площадке «Российской энергетической недели». Участниками дискуссии стали Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров, заместитель Министра энергетики Российской Федерации Андрей Черезов, генеральный директор компании «Россети» Павел Ливинский, представители руководства ведущих российских предприятий оборонно-промышленного и топливно-энергетического комплекса.

Открывая сессию, глава Минпромторга Денис Мантуров отметил, что до 2014 года российские компании топливно-энергетического комплекса ориентировались, в основном, на закупки у иностранных производителей и спроса на внутреннем рынке практически не было, перспективные разработки отечественных компаний «лежали на полках». Ситуация изменилась после того, как на государственном уровне была принята стратегия импортозамещения.

«Появился шанс для предприятий, которые производят продукцию для нефтегазового сектора. В конце 2014 года мы совместно с Минэнерго создали рабочую группу и с 2015 года сформировали 12 технологических направлений, которые помогли определить представители нефтегазовых компаний. Представители компаний ТЭК также вошли и в число модераторов каждого направления. Это инструмент, который уже подтвердил свою эффективность. За это время из бюджета на поддержку диверсификации было направлено более 7 млрд. рублей, в первую очередь, в виде субсидии, которая обеспечивала льготные проценты по кредитам. 57% получателей этой поддержки – это предприятия ОПК. Эти меры работают, общий объем рынка нефтегазового оборудования в прошлом году составил 450 млрд. рублей и более половины этого объема пришлось на предприятия российского сегмента», - рассказал Денис Мантуров.

Министр также рассказал об основных перспективных направлениях сотрудничества предприятий ТЭК и ОПК, таких как: производство оборудования для освоения арктического шельфа, судостроение, производство навигационных комплексов, комплексов сейсморазведки и геологоразведки, вертолетов. Отдельное направление сотрудничества – разработка технологий и производство оборудования для гидроразрыва пластов (ГРП). Сейчас эту потребность полностью закрывают за счет закупок у иностранных компаний.

«Государство выделяет 1,5 млрд. рублей до 2021 года на разработку этого направления», – подчеркнул Министр промышленности и торговли. По его мнению, в создании флота ГРП смогут принять активное участие предприятия ОПК. Также, по словам Дениса Мантурова предприятия оборонно-промышленного комплекса необходимо активно привлекать к созданию продукции электромашиностроения. «Для вовлечения предприятий ОПК в производство продукции для топливно-энергетического комплекса необходимо сформировать четкий, понятный и стабильный спрос на такую продукцию», – отметил он.

Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Андрей Черезов, обратил внимание участников сессии на то, что в нашей стране пока не производится вся номенклатура продукции, необходимой для электроэнергетики.

«Есть классы напряжения, на которые мы не производим даже выключатели. Это энергетическая безопасность страны. Если не будет поставок этих выключателей, у нас будут проблемы. Важный вопрос - развитие цифрового наполнения электроэнергетики. Есть определенные сложности, связанные, в том числе, с кибербезопасностью, когда мы развиваем цифровизацию. А это уже продукт, который должен производиться в России», – подчеркнул он. «Спектр решений этих задач довольно широкий. Но у нас есть четкое понимание, куда мы движемся и что должны получить. А у предприятий ОПК есть большой потенциал для решения этих задач – они сохранили конструкторские бюро, научно-исследовательские институты и обладают базой материалов, в том числе – композитных, востребованных в электроэнергетике», – отметил Андрей Черезов.

Генеральный директор компании «Россети» Павел Ливинский рассказал об опыте сотрудничества с предприятиями ОПК, который показал, что технологи предприятий оборонно-промышленного комплекса должны быть четко интегрированы с главными инженерами энергетических компаний.

«Потенциальный объем заказа для предприятий ОПК у нас – 1 триллион рублей. Они могут свою продукцию предложить, однако предприятиям оборонно-промышленного комплекса сложно работать в рамках системы закупок. Потому что ОПК изначально ориентирован на другие задачи, на гособоронзаказ. И для них работа в рыночном поле незнакома. Поэтому именно в этой части нужен разворот», - подчеркнул он. «Наша компания начала активное сотрудничество с предприятиями ОПК в конце 2017 года. Сегодня предприятия ОПК четко понимают, что мы хотим от них, мы понимаем их возможности. В 2018 году у нас общая контрактация с предприятиями ОПК составила 5,7 млрд. рублей. А в текущем году у нас контрактов уже на 7 млрд. рублей, и планируется, что по итогам года будет около 12 млрд. рублей», - сообщил Павел Ливинский.

Он также остановился на проблемах, с которыми сталкивается компания в процессе сотрудничества с оборонно-промышленным комплексом, это нехватка оборотных средств у предприятий ОПК и высокий уровень зарегулированности предприятий комплекса, – им сложнее адаптироваться под потребности клиента.

По мнению Павла Ливинского, для повешения эффективности взаимодействия предприятий ТЭК и ОПК нужны изменения в законодательстве.

«Мы технологически сложная отрасль. И когда преобладающий критерий только цена, зачастую те, кто приходят на торги, дают низкую цену, но не в состоянии выполнить требования по качеству. А если техническое задание прописать подробно, - вмешиваются антимонопольные органы. Поэтому корректировки законодательства, по крайней мере, для предприятий с госучастием, предприятий ОПК – необходимы», - считает он.

Практическим итогом сессии стало подписание двух соглашений о сотрудничестве между госкорпорацией «Роскосмос» и компанией «Россети», а также - между ГК «Роскосмос» и компанией «Татнефть».

Организаторы Российской энергетической недели – Министерство энергетики Российской Федерации и Фонд Росконгресс при поддержке Правительства Москвы.