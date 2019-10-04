"Россети Кубань": высоковольтные ЛЭП переходят на цифру

Специалисты Усть-Лабинского филиала компании «Россети Кубань» установили восемь комплектов короткого замыкания на воздушных линиях в четырех районах Краснодарского края. Комплекты цифрового оборудования позволят ускорить поиск повреждений и сократить время перерывов в электроснабжении потребителей при технологических нарушениях.

Индикаторы монтируются непосредственно на провода ЛЭП с определенным интервалом. В штатном режиме оборудование анализирует текущие значения токов и напряжений. В момент возникновения технологического нарушения – межфазного или однофазного замыкания (КЗ или ОЗЗ) – в линии возникает аварийный ток, протекающий от питающей подстанции до места повреждения. Индикаторы, расположенные на пути протекания аварийного тока, переходят в активный режим (включают непрерывную сигнализацию светодиодами и бленкером). Аварийная бригада, ориентируясь на сигналы индикаторов, сразу выходит на нужный участок без необходимости обследования соседних, заведомо исправных участков.

– Сегодня перед энергетикой как никогда остро стоит вопрос повышения надёжности, энергоэффективности и освоения новых технологий. Так благодаря ИКЗ, в случае возникновения технологических нарушений, связанных с коротким замыканием, мы можем оперативно определить участок линии, на котором оно произошло, – говорит начальник службы линий Юрий Бугай.

Наличие таких датчиков освобождает от необходимости проводить полное обследование отключенной линии и ускоряет время включения ВЛ в работу.