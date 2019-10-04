Саратовские энергетики обновили электрические сети в селе Зоркино Марксовского района

Филиал «Россети Волга» (бренд «ПАО МРСК Волги) – «Саратовские сети» реализовал проект реконструкции распределительных электрических сетей, направленный на повышение надежности электроснабжения потребителей и снижение коммерческих потерь электроэнергии.



На улицах села установили 153 железобетонные опоры, к которым подвесили 4,195 км самонесущего изолированного провода марки СИП-2. Выполнено заземление опор и надземного газопровода в местах пересечения с линиями электропередачи (ВЛ). Дома потребителей и обновленные ВЛ соединили 89 новых вводов из провода СИП-4.



Использование самонесущего изолированного провода повысит надежность электроснабжения потребителей, в том числе, и в условиях гололедообразования. Данный материал улучшит безопасность энергетиков, обслуживающих линии электропередачи, и сторонних лиц, исключит возможность незаконного потребления электрической энергии и снизит коммерческие потери электроэнергии.