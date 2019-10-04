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Модернизация

Саратовские энергетики обновили электрические сети в селе Зоркино Марксовского района

Филиал «Россети Волга» (бренд  «ПАО МРСК Волги) – «Саратовские сети» реализовал проект реконструкции распределительных электрических сетей, направленный на повышение надежности электроснабжения потребителей и снижение коммерческих потерь электроэнергии.

На улицах села установили 153 железобетонные опоры, к которым подвесили 4,195 км самонесущего изолированного провода марки СИП-2. Выполнено заземление опор и надземного газопровода в местах пересечения с линиями электропередачи (ВЛ). Дома потребителей и обновленные ВЛ соединили 89  новых вводов  из провода СИП-4.

Использование самонесущего изолированного провода повысит надежность электроснабжения потребителей, в том числе, и в условиях гололедообразования. Данный материал улучшит безопасность энергетиков, обслуживающих линии электропередачи, и сторонних лиц, исключит возможность незаконного потребления электрической энергии и снизит коммерческие потери электроэнергии.

Компания: Россети Волга

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