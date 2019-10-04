Системный оператор принял участие в Симпозиуме CIGRE в Китае

С 20 по 25 сентября в городе Чэнду (Китай) состоялся Международный симпозиум CIGRE Chengdu-2019 «На пути к активным и надежным цифровым сетям, интегрированным в распределительные электрических сети и электрические сети сверхвысокого напряжения», организованный Международным Советом по большим электрическим системам высокого напряжения (CIGRE).

В Симпозиуме приняли участие генеральный секретарь CIGRE Филипп Адам, руководители и представители международных комитетов В3 «Подстанции и электроустановки», В5 «Релейная защита и автоматика», С1 «Планирование развития энергосистем и экономика», С3 «Влияние энергетики на окружающую среду», С6 «Активные системы распределения электроэнергии и распределенные энергоресурсы», D2 «Информационные системы и телекоммуникации».

В составе российской делегации от АО «СО ЕЭС» в симпозиуме участвовали представители двух национальных исследовательских комитетов (НИК): НИК В5 – советник директора Андрей Жуков (руководитель НИК В5) и начальник отдел мониторинга переходных режимов Дмитрий Дубинин, НИК С1 – заместитель директора по управлению развитием ЕЭС Денис Пилениекс (представитель РНК СИГРЭ в Исследовательском комитете СИГРЭ С1) и главный специалист департамента параллельной работы и стандартизации Станислав Утц.

Представители Системного оператора приняли участие в работе сессий, рабочих групп и проведении обучающих семинаров, а также в техническом визите на преобразовательную подстанцию 500 кВ Tanjiawan, объединяющую электрические сети переменного и постоянного тока, и гидроэлектростанцию Zipingpu.

Научно-исследовательский комитет В5 «Релейная защита и автоматика» РНК СИГРЭ представил на симпозиуме CIGRE Chengdu-2019 шесть российских докладов, включая три доклада от АО «СО ЕЭС»:

доклад «Совершенствование распределенных систем защиты и автоматики на основе данных СВИ» был посвящен вопросам совершенствования устройств синхронизированных векторных измерений класса Р (protection) с целью повышения быстродействия и точности измерений параметров электромеханических переходных режимов, а также вопросам мониторинга качества данных СВИ в режиме реального времени, реализованных в разрабатываемой Системным оператором автоматической системе мониторинга для возможности применения данных СВИ в системах противоаварийной автоматики;

в докладе «Требования к организации систем релейной защиты сети при применении высокотемпературных сверхпроводящих токоограничивающих устройств для снижения уровней токов короткого замыкания в сети 110 кВ и выше» выполнен анализ влияния инновационного токоограничивающего устройства на основе высокотемпературной сверхпроводимости (ВТСП ТОУ) на характеристики переходных режимов энергосистемы, представлены решения по выполнению системы РЗА электрической сети мегаполиса при пилотном внедрении ВТСП ТОУ и рассмотрены аспекты выбора параметров настройки устройств РЗА прилегающей сети;

в докладе «Интеграция распределенной возобновляемой генерации в энергосистему со слабыми протяженными электрическими связями» были рассмотрены особенности внедрения и проблемы интеграции ветряных и солнечных электрических станций в ЕЭС России, а также возможные решения по адаптации оборудования ветряных и солнечных электростанций к условиям работы в ЕЭС России.

Денис Пилениекс и Станислав Утц также приняли участие в очередном заседании Исследовательского комитета СИГРЭ С1, на котором обсуждались текущие вопросы деятельности комитета, состояние дел в рабочих группах, работающих под эгидой комитета, ряд вопросов, посвященных предстоящей в 2020 году 48 сессии СИГРЭ в Париже (Франция).

В рамках Симпозиума прошло очередное заседание совместной рабочей группы Исследовательских комитетов СИГРЭ С1 и С4 «Обзор тенденций развития энергосистем мегаполисов с учетом применения новых технологий в генерации, электрических сетях и информационных технологий», участие в котором приняли эксперты из России, Бразилии, Китая и Сербии.

В период проведения Симпозиума состоялась рабочая встреча руководителя российского подкомитета В5 Андрея Жукова и руководителя международного комитета В5 CIGRE Раннвейг Локен (Rannveig Loken, Норвегия), на которой обсуждались вопросы подготовки и проведения Международной конференции и выставки «Релейная защита и автоматика энергосистем – 2020» в период 26 – 28 мая 2020 года в Москве.