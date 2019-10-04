Системный оператор принял участие в Симпозиуме CIGRE в Китае

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4 октября 2019, 18:00
Рубрика: Мероприятия
Метки: СО ЕЭС, CIGRE
Отрасль: Электроэнергетика
С 20 по 25 сентября в городе Чэнду (Китай) состоялся Международный симпозиум CIGRE Chengdu-2019 «На пути к активным и надежным цифровым сетям, интегрированным в распределительные электрических сети и электрические сети сверхвысокого напряжения», организованный Международным Советом по большим электрическим системам высокого напряжения (CIGRE).
В Симпозиуме приняли участие генеральный секретарь CIGRE Филипп Адам, руководители и представители международных комитетов В3 «Подстанции и электроустановки», В5 «Релейная защита и автоматика», С1 «Планирование развития энергосистем и экономика», С3 «Влияние энергетики на окружающую среду», С6 «Активные системы распределения электроэнергии и распределенные энергоресурсы», D2 «Информационные системы и телекоммуникации».
В составе российской делегации от АО «СО ЕЭС» в симпозиуме участвовали представители двух национальных исследовательских комитетов (НИК): НИК В5 – советник директора Андрей Жуков (руководитель НИК В5) и начальник отдел мониторинга переходных режимов Дмитрий Дубинин, НИК С1 – заместитель директора по управлению развитием ЕЭС Денис Пилениекс (представитель РНК СИГРЭ в Исследовательском комитете СИГРЭ С1) и главный специалист департамента параллельной работы и стандартизации Станислав Утц.
Представители Системного оператора приняли участие в работе сессий, рабочих групп и проведении обучающих семинаров, а также в техническом визите на преобразовательную подстанцию 500 кВ Tanjiawan, объединяющую электрические сети переменного и постоянного тока, и гидроэлектростанцию Zipingpu.
Научно-исследовательский комитет В5 «Релейная защита и автоматика» РНК СИГРЭ представил на симпозиуме CIGRE Chengdu-2019 шесть российских докладов, включая три доклада от АО «СО ЕЭС»:
Денис Пилениекс и Станислав Утц также приняли участие в очередном заседании Исследовательского комитета СИГРЭ С1, на котором обсуждались текущие вопросы деятельности комитета, состояние дел в рабочих группах, работающих под эгидой комитета, ряд вопросов, посвященных предстоящей в 2020 году 48 сессии СИГРЭ в Париже (Франция).
В рамках Симпозиума прошло очередное заседание совместной рабочей группы Исследовательских комитетов СИГРЭ С1 и С4 «Обзор тенденций развития энергосистем мегаполисов с учетом применения новых технологий в генерации, электрических сетях и информационных технологий», участие в котором приняли эксперты из России, Бразилии, Китая и Сербии.
В период проведения Симпозиума состоялась рабочая встреча руководителя российского подкомитета В5 Андрея Жукова и руководителя международного комитета В5 CIGRE Раннвейг Локен (Rannveig Loken, Норвегия), на которой обсуждались вопросы подготовки и проведения Международной конференции и выставки «Релейная защита и автоматика энергосистем – 2020» в период 26 – 28 мая 2020 года в Москве.