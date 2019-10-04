Цифровую линию электропередачи компании "Россети Северо-Запад" заметили на "Российской энергетической неделе"

«Цифровая воздушная линия электропередачи 110 кВ» – проект компаний «Россети Северо-Запад», «Северный кабель» и фонда «Сколково» назвали примером высокотехнологичных решений в области энергетики. Приоритеты, перспективы, возможности НТИ «Энерджинет» обсудили сегодня, 3 октября 2019 года, на «Российской энергетической неделе» в Москве.

«Россети Северо-Запад» внедряют интеллектуальные системы мониторинга сети. Уже реализован первый этап пилотного проекта в Республике Карелия. На воздушной линии 110 киловольт между Лахденпохским и Сортавальским районами установлены «умные» датчики, которые в режиме онлайн передают не только параметры сети, но и реагируют на изменения окружающей среды.

Второй этап проекта – применение технологий 3D-моделирования и систем метеомониторинга. После чего специалисты оценят технологический эффект. Заключительный этап – тиражирование «цифровой» ЛЭП в других регионах и интеграция их в общую информационную систему.

«Это очень важный проект, цель которого – решить одну из критичных задач электросетевого комплекса – получить объективные данные состояния оборудования, что позволит эффективно планировать ремонтную и инвестиционную программы и значительно повысить качество и надежность энергоснабжения потребителей. По предварительным расчетам, использование оборудования с удаленным доступом позволит на 10% снизить количество отключений и на 20% – их продолжительность», – подчеркнул генеральный директор «Россети Северо-Запад» Артем Пидник.

Выступая на сессии «Энерджинет 2.0: приоритеты, перспективы, возможности» директор по операционной работе кластера энергоэффективных технологий фонда «Сколково» Олег Перцовский отметил: