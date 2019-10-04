Цифровую линию электропередачи компании "Россети Северо-Запад" заметили на "Российской энергетической неделе"

Репортаж о кабельном заводе "АЛЮР":
4 октября 2019, 09:00
Рубрика: Цифровая революция
Метки: РЭН-2019, REW-2019, МРСК СЕВЕРО-ЗАПАДА, РОССЕТИ СЕВЕРО-ЗАПАД
Отрасль: Электроэнергетика
«Цифровая воздушная линия электропередачи 110 кВ» – проект компаний «Россети Северо-Запад», «Северный кабель» и фонда «Сколково» назвали примером высокотехнологичных решений в области энергетики. Приоритеты, перспективы, возможности НТИ «Энерджинет» обсудили сегодня, 3 октября 2019 года, на «Российской энергетической неделе» в Москве.
«Россети Северо-Запад» внедряют интеллектуальные системы мониторинга сети. Уже реализован первый этап пилотного проекта в Республике Карелия. На воздушной линии 110 киловольт между Лахденпохским и Сортавальским районами установлены «умные» датчики, которые в режиме онлайн передают не только параметры сети, но и реагируют на изменения окружающей среды.
Второй этап проекта – применение технологий 3D-моделирования и систем метеомониторинга. После чего специалисты оценят технологический эффект. Заключительный этап – тиражирование «цифровой» ЛЭП в других регионах и интеграция их в общую информационную систему.
«Это очень важный проект, цель которого – решить одну из критичных задач электросетевого комплекса – получить объективные данные состояния оборудования, что позволит эффективно планировать ремонтную и инвестиционную программы и значительно повысить качество и надежность энергоснабжения потребителей. По предварительным расчетам, использование оборудования с удаленным доступом позволит на 10% снизить количество отключений и на 20% – их продолжительность», – подчеркнул генеральный директор «Россети Северо-Запад» Артем Пидник.
Выступая на сессии «Энерджинет 2.0: приоритеты, перспективы, возможности» директор по операционной работе кластера энергоэффективных технологий фонда «Сколково» Олег Перцовский отметил:
«Мы были созданы для работы с отдельными стартапами, но сейчас мы видим, что часто работа с конкретными проектами не может дать прорывного результата. И поэтому выходим с некоторыми новыми инициативами, связанными, например, с комплексными проектами по мониторингу состояния линий электропередачи. Такой пилотный проект мы реализуем вместе с компанией «Россети Северо-Запад», куда вовлечено порядка 10 стартапов, которые занимаются различными элементами мониторинга. Объединяя их, фактически, Россети смогут получать исчерпывающую информацию о состоянии своих объектов».