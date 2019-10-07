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Новое интервью с Алексеем Бобровым: "Постоянный рост, поддержка сотрудников, качественная продукция и честный труд"

Новое интервью с Алексеем Бобровым: Постоянный рост, поддержка сотрудников, качественная продукция и честный труд

7 октября 2019, 13:05
Рубрика: Новости портала
Метки: АЛЮР, ИНТЕРВЬЮ, RusCable.Ru
Отрасль: Кабельная промышленность 

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Алексей Бобров

Алексей Бобров

Александр Гусев

Александр Гусев

Генеральный директор одного из крупнейших кабельных заводов России "Алюр", Алексей Бобров дал интервью РусКабелю в рамках эксклюзивной экскурсии по производству. Он поделился воспоминаниями о том, как начинался его профессиональный путь и сообщил, какие задачи ставит перед собой завод  и какие проблемы актуальны для кабельного рынка на сегодняшний день.

Алексей Бобров рассказал, как начал развивать свой кабельный бизнес в Латвии и как впоследствии перенес его в Россию, почему завод носит именно такое название и как он переживал самые тяжёлые в экономическом плане годы. Он поделился своим мнением на ситуацию со снижением концентрированности усилий рынка на борьбе с контрафактом, выразив надежду, что все участники кабельного рынка проявят здравомыслие и ответственно подойдут к борьбе с контрафактным товаром. Вместе с генеральным директором медиахолдинг а РусКабель Александром Гусевым он обсудил и другие актуальные  вопросы в мире кабеля. В своем интервью, Алексей Бобров также рассказал историю успеха завода "Алюр", поделился главными секретами эффективного производства и дал ценные советы начинающим предпринимателям кабельного рынка.

Интервью состоялось в рамках эксклюзивной экскурсии для РусКабеля по заводу "Алюр", на которой ведущие специалисты производства рассказали и показали, как работает завод на каждом этапе производства.

Читайте интервью по ссылке ->

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