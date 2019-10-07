В филиале "Мордовэнерго" продолжается реализация инвестиционной программы

В 4 квартале текущего года в рамках инвестиционной программы филиала «Россети Волга» (бренд ПАО «МРСК Волги») - «Мордовэнерго» на 2019 год продолжаются работы на ключевом объекте - подстанции ПС 110/35/6 кВ «Алексеевка», где проводится реконструкция энергетического производственно-технологического комплекса.

Энергетики также планируют завершить модернизацию диспетчерского щита в здании оперативно-диспетчерской службы Ковылкинского РЭС, осуществить реконструкцию существующего распределительного устройства РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Большая Елховка» в части замены вакуумных выключателей и устройств релейной защиты и автоматики на микропроцессорные.

В 4 квартале продолжится работа по развитию системы учета электрэнергии на розничном рынке электроэнергии на объектах до 1 кВ (модернизация с автоматизацией) и свыше 1 кВ (монтаж высоковольтных пунктов коммерческого учета 10 кВ).

В рамках исполнения обязательств сетевой организации по договорам технологического присоединения в настоящее время выполняется реконструкция энергетического производственно-технологического комплекса ПС 110/10 кВ «Большая Елховка», а также монтаж двух ячеек 10 кВ на ПС 110 кВ «ГКС» для электроснабжения мясоперерабатывающего комплекса в Торбеевском районе. Продолжится строительство линий электропередач 0,4-10 кВ и монтаж узлов учета для электроснабжения льготных категорий заявителей в различных районах республики.