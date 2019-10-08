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Модернизация

23 высоковольтные подстанции подготовили к зиме энергетики на юго-западе Кубани

23 высоковольтные подстанции подготовили к зиме энергетики на юго-западе Кубани

8 октября 2019, 14:30
Рубрика: Модернизация
Метки: КУБАНЬЭНЕРГО, РОССЕТИ КУБАНЬ
Отрасль: Электроэнергетика 

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В ходе подготовки к осеннее-зимнему периоду энергетики Юго-Западного филиала «Россети Кубань» провели целый комплекс работ для повышения надежности электроснабжения потребителей. Выполнен ремонт 23 важных питающих центров, отремонтировано 22 ЛЭП с заменой 25 опор, 5,7 тыс изоляторов, порядка 28 км грозозащитного троса.

Также специалисты произвести расчистку более 40 га трасс линий электропередачи в охранных зонах ВЛ. Проведенная работа повысит оперативность энергетиков по устранению возможных технологических нарушении.

Общая стоимость всех указанных работ в рамках ремонтной кампании составила 43 млн рублей.

– Для повышения надежности энергоснабжения потребителей все мероприятия выполнялись в соответствие с запланированными сроками, – отметил главный инженер Юго-Западного филиала Егор Войцеховский. – В процессе работы мы формировали график и схему ремонтов таким образом, чтобы максимально сократить неудобства для потребителей.

Компания: Россети Кубань

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