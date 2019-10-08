23 высоковольтные подстанции подготовили к зиме энергетики на юго-западе Кубани

В ходе подготовки к осеннее-зимнему периоду энергетики Юго-Западного филиала «Россети Кубань» провели целый комплекс работ для повышения надежности электроснабжения потребителей. Выполнен ремонт 23 важных питающих центров, отремонтировано 22 ЛЭП с заменой 25 опор, 5,7 тыс изоляторов, порядка 28 км грозозащитного троса.

Также специалисты произвести расчистку более 40 га трасс линий электропередачи в охранных зонах ВЛ. Проведенная работа повысит оперативность энергетиков по устранению возможных технологических нарушении.

Общая стоимость всех указанных работ в рамках ремонтной кампании составила 43 млн рублей.