23 высоковольтные подстанции подготовили к зиме энергетики на юго-западе Кубани

RusCable Review №14 и Insider Digest №143:
8 октября 2019, 14:30
Рубрика: Модернизация
Метки: КУБАНЬЭНЕРГО, РОССЕТИ КУБАНЬ
Отрасль: Электроэнергетика
В ходе подготовки к осеннее-зимнему периоду энергетики Юго-Западного филиала «Россети Кубань» провели целый комплекс работ для повышения надежности электроснабжения потребителей. Выполнен ремонт 23 важных питающих центров, отремонтировано 22 ЛЭП с заменой 25 опор, 5,7 тыс изоляторов, порядка 28 км грозозащитного троса.
Также специалисты произвести расчистку более 40 га трасс линий электропередачи в охранных зонах ВЛ. Проведенная работа повысит оперативность энергетиков по устранению возможных технологических нарушении.
Общая стоимость всех указанных работ в рамках ремонтной кампании составила 43 млн рублей.
– Для повышения надежности энергоснабжения потребителей все мероприятия выполнялись в соответствие с запланированными сроками, – отметил главный инженер Юго-Западного филиала Егор Войцеховский. – В процессе работы мы формировали график и схему ремонтов таким образом, чтобы максимально сократить неудобства для потребителей.