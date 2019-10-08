"КамАЗ Вейчай" анонсировал инвестиции в 500 млн руб в завод под Ярославлем

Соглашение об этом подписали глава Ярославской области Дмитрий Миронов, гендиректор ПАО «КамАЗ» Сергей Когогин и председатель совета директоров «Weichai Power Co., Ltd» Тан Сюгуан.

Еще одна победа Ярославского региона: в Минэкономразвития отправили заявку ООО «КамАЗ Вейчай». Компания собирается производить в стенах «Тутаевского моторного завода» двигателей для судов и локомотивов. Вложить планируют порядка 500 миллионов рублей. Как отмечают в правительстве, это дополнительные дохорды в бюджет для региона, сама же компания сможет получить льготы по уплате налога.

Всего создадут 144 рабочих места. Двигатели начнут выпускать уже в 20-м году. В планах — 800 каждый год.

— После введения санкций иностранцев на местном рынке мало, крупные инвестиции в Ярославскую область приводит губернатор, — комментирует доктор экономических наук Александр Прохоров. — Это очень хорошие новости для региона, если все сбудется. Судя по большому количеству инвестиций и небольшому количеству рабочих мест, речь идет о сборке.

sm-news.ru