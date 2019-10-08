Компания "Россети Сибирь" с начала года приняла на обслуживание более 100 км бесхозных ЛЭП

По итогам работы девяти месяцев 2019 года всеми филиалами компании «Россети Сибирь» принято на баланс 109 км ЛЭП и 6,4 МВА мощности бесконтрольно функционирующих объектов.

Программа по приему брошенных линий электропередачи и трансформаторных подстанций действует в энергокомпании несколько лет. Зачастую энергообъекты передаются энергетикам в неудовлетворительном состоянии. Поэтому специалистами в кратчайшие сроки проводится их техническое обслуживание и ремонт. Также организуется ведение технической документации вновь принятого оборудования, внесение его в мнемосхему, кроме того, проходит знакомство оперативного персонала со схемами, проводятся противоаварийные тренировки с учетом особенностей поступивших энергообъектов.

Только в Красноярском крае за полгода принято на баланс 60 бесхозяйных энергетических объектов, в том числе линии электропередачи общей протяженностью 24,1 км. На территории Алтайского края выявлено 292 безхозяйные ЛЭП и 130 трансформаторных подстанций. Сейчас на баланс филиала уже принято 232 линии и 106 подстанций.

Кузбасский филиал Россети Сибирь взял на баланс ЛЭП напряжением 6 киловольт в Кемеровском районе протяженностью 24 километра, это позволит повысить качество и надежность электроснабжения сразу трех населенных пунктов района.

Цель – помимо улучшения качества энергоснабжения потребителей, еще и сокращение расходов на содержание и обслуживание электросетевого хозяйства.

Генеральный директор компании Павел Акилин пояснил: обычно рассматривается три основных пути процесса консолидации – приобретение сетевых предприятий, их аренда и корпоративное акционерное управление.

«Компания добивается лишь повышения надежности энергосистемы Сибири в целом. У нас нет цели просто кого-то поглотить. Есть задача сформировать единый центр управления сетями. Все-таки сегодня почти половина случаев перерывов в энергоснабжении происходит из-за их недобросовестной эксплуатации сторонними сетями», - объясняет Акилин.

Сегодня в Сибири действует 127 территориальных сетевых организаций (ТСО). При этом для сравнения: европейские страны Польша, Великобритания и Нидерланды совокупно имеют только 44 ТСО.

Консолидация активов на базе государственной компании «Россети» предусмотрена стратегией развития электросетевого комплекса России, одобренной Президентом Российской Федерации. Одной из задач Стратегии развития электросетевого комплекса Российской Федерации является сокращение степени разрозненности ТСО и повышение контроля их деятельности. Консолидация электросетевых активов – это выполнение государственной задачи по формированию среды квалифицированных и ответственных ТСО.

Процесс консолидации электросетевых объектов в одних руках позволит навести порядок в отрасли, повысить качество и надежность электроснабжения граждан. Потребители будут четко знать, кто отвечает за то, чтобы в их домах всегда горел свет, и с кого спросить, если этого по какой-то причине не происходит. Компания, которая имеет мощную техническую базу, вкладывает во вновь приобретенные сети средства, необходимые для проведения модернизации и реконструкции объектов. Однако, восстановление линий, которые не ремонтировались десятки лет, требует времени. Но вложения произойдут, безусловно, потому что новым владельцам совсем не нужен повышенный процент аварийности. Главная задача компании «Россети Сибирь» – обеспечение качественного и надежного энергоснабжения потребителей в зоне обслуживания.